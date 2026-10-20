"Броня не вечна": известный певец призвал украинцев не отдаляться от войны

Мирослав Кувалдин служит в подразделении "Культурный десант".

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Экс-фронтмен группы The ВЙО призвал украинцев не отдаляться от войны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mjkuvaldin

Кратко:

Мирослав Кувалдин поддерживает военных музыкой и общением

Армейская служба изменила личные приоритеты музыканта

Украинский музыкант и военнослужащий Мирослав Кувалдин обратился к гражданским с призывом не воспринимать войну как что-то далекое от их повседневной жизни. По его словам, каждый должен понимать, что однажды столкнуться с ее реальностью может любой человек. Об этом он рассказал в интервью изданию "Інтент".

Певец из группы The ВЙО служит в подразделении "Культурный десант". Вместе с коллегами он посещает украинских военных, поддерживая их музыкой и общением. Как признается артист, служба в армии существенно изменила его взгляды на жизнь: научила ответственности, помогла избавиться от гордыни и заставила по-новому относиться ко времени.

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При этом Кувалдин считает, что между военными и гражданскими не должно быть разделения на два отдельных мира. Все украинцы живут в одной реальности и противостоят общему врагу, поэтому важно научиться понимать друг друга.

"Они не осознают, что военные - такие же гражданские люди, и мало кто из них планировал идти на войну. Что это реальность, которая может постучаться в дверь к каждому. Чтобы понять другое, всегда нужно поставить себя на его место. Никто не застрахован, броня не вечна. И все эти штампы типа "не хочешь помогать своей армии - будешь помогать враждебной" - это не просто слова, это жестокая правда", - подчеркнул певец.

Музыкант также обратил внимание на необходимость взаимопонимания внутри украинского общества. По его мнению, внутренние конфликты и споры отнимают силы, которые сейчас необходимы для противостояния российской агрессии. При этом он призывает учитывать, что у людей в тылу тоже есть свои проблемы и переживания.

Кувалдин выразил надежду, что украинцы смогут преодолеть разногласия и сосредоточиться на общей цели.

"Важно понимать, что эти люди тоже не должны. Я очень надеюсь на взаимопонимание. Нам всем нужно понять: у нас один общий враг, и мы не имеем права тратить силы на внутренние распри. Напротив, нужно стоять спиной к спине, чтобы отражать внешнюю агрессию", - отметил военнослужащий.

"Я пошел в ВСУ, как в монастырь"

Армейская служба изменила и личные приоритеты музыканта. По словам Кувалдина, она требует значительных временных затрат, но одновременно учит дисциплине и ответственности за собственные действия. Теперь артист отчетливо понимает, насколько решения одного человека могут влиять на безопасность окружающих.

"Я пошел в ВСУ, как в монастырь. Знаете, как монахи идут на послушание. Ты должен осознать, что больше не полагаешься и просто выполняешь приказы", - объяснил он.

Важная часть службы Кувалдина - встречи с украинскими защитниками. Однако, как отмечает артист, далеко не каждое посещение военных заканчивается музыкальным выступлением. Иногда бойцы возвращаются после выполнения боевых задач, переживают потери или настолько истощены, что им не до концертов.

В таких ситуациях участники "Культурного десанта" не настаивают на выступлениях, а просто проводят время с военными: общаются, слушают их истории и пьют вместе чай.

Еще одним способом справляться с тяжелыми переживаниями Кувалдин считает юмор. По его мнению, даже черный юмор может выполнять функцию психологической защиты, если шутки не переходят личных границ.

Этот опыт отражается и на творчестве "Культурного десанта": в музыкальных выступлениях и текстах появляются новые интонации, которые лучше передают переживания и повседневную реальность украинских военных.

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О группе: The ВЙО The ВЙО (The Vyo) - музыкальная группа, которая считается первопроходцем и пионером украинского регги. Коллектив был основан в 1991 году в городе Кобеляки Полтавской области. Основатели и лидеры: фронтмен и вокалист Мирослав Кувалдин (харизматичный певец нигерийского происхождения) и гитарист Сергей Пидкаура. Группа громко заявила о себе в 1995 году на фестивале "Червона рута", заняв 3-е место с песней "Ганджа". В конце 90-х они активно клипмейкерили и сотрудничали с культовой хит-парад программой "Территория А". В 2000 году проект временно приостановил деятельность, но в 2008-м музыканты воссоединились. В 2018 году они принимали участие в Национальном отборе на Евровидение с песней Nganga. Среди ключевых альбомов - "Вироби з пластмаси" (1998), "Ganja" (2008), "Є?" (2012), "Мапа" (2014) и "Зелений" (2017). Песни коллектива звучат и в современной поп-культуре - например, трек группы вошел в официальный саундтрек долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (2024). С началом полномасштабной войны лидер группы Мирослав Кувалдин мобилизовался в ряды ВСУ, служит в 59-й ОМПБр и является частью "Культурного десанта", поддерживая защитников на передовой своим творчеством.

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