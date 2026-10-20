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Рок-песня 1982 года стала одним из лучших саундтреков для путешествий

Виталий Кирсанов
20 октября 2026, 15:22
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Идея создания песни "Telegraph Road" появилась у основателя группы "Love Over Gold" Марка Нопфлера во время гастролей по США.
Рок-песня 1982 года стала одним из лучших саундтреков для путешествий
Рок-песня 1982 года стала одним из лучших саундтреков для путешествий / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DireStraits

Кратко:

  • Песня "Telegraph Road" вошла в альбом "Love Over Gold"
  • Композиция длится более 14 минут

Британская группа Dire Straits выпустила в 1982 году композицию "Telegraph Road", которая спустя десятилетия не утратила популярности и по-прежнему считается одним из лучших музыкальных сопровождений для дальних поездок.

Как отмечает издание Parade, песня вошла в альбом "Love Over Gold" и сразу привлекла внимание необычной концепцией. Идея ее создания появилась у основателя группы и гитариста Марка Нопфлера во время гастролей по США. Проезжая вдоль американских дорог, музыкант наблюдал за промышленными объектами, жилыми районами и предприятиями, которые тянулись вдоль трасс. Он задумался о том, как менялись эти места на протяжении нескольких поколений.

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Вместо традиционного повествования об одном герое Нопфлер создал масштабную историю развития целого региона. Композиция начинается с образа человека, прокладывающего дорогу через дикую местность, а затем показывает, как вокруг нее возникают поселения, города и фабрики. Постепенно эта картина сменяется размышлениями об экономическом спаде и крушении американской мечты, отмечают музыкальные критики.

Сам Нопфлер объяснял, что на создание песни его вдохновили дорожное путешествие и книга "Рост почвы" (Growth of the Soil).

"На самом деле я ехал по той дороге и читал в то время книгу под названием "Рост почвы" и просто соединил эти две вещи. Тогда дорога просто показалась бесконечной, и я задумался, какой она была, когда начиналась, какой она должна была быть изначально", - вспоминал музыкант.

Особенность "Telegraph Road" заключается и в ее продолжительности: композиция длится более 14 минут. Несмотря на формат, который существенно отличается от стандартных радиохитов, она завоевала любовь поклонников Dire Straits. Постепенное развитие мелодии, выразительная гитарная партия и ощущение непрерывного движения делают трек особенно подходящим для прослушивания в дороге.

С момента выхода песни прошло уже 44 года, но она продолжает находить слушателей и звучать на радио. История дороги, превращающейся из пустынного пути в символ человеческих достижений и потерь, по-прежнему находит отклик у тех, кто любит путешествовать.

Прослушать песню можно здесь

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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О группе: Dire Straits

Dire Straits - британская рок-группа, образованная в 1977 году. Они стали одним из самых коммерчески успешных коллективов в истории рок-музыки, продав более 120 миллионов копий своих альбомов по всему миру.

Лидером, главным вокалистом, гитаристом и автором практически всех песен был Марк Нопфлер. Также в первоначальный состав входили его брат Дэвид Нопфлер (гитара), Джон Иллсли (бас-гитара) и Пик Уизерс (ударные).

Их музыка сочетала в себе элементы классического рока, блюза, кантри и джаза. На фоне бушевавшего в конце 1970-х панк-рока Dire Straits выделялись меланхоличным, мелодичным звучанием и виртуозной техникой Марка Нопфлера, который играл на гитаре пальцами, без медиатора.

В 1985 году группа выпустила пластинку "Brothers in Arms", которая стала мировым феноменом. Этот диск разошелся тиражом более 30 миллионов копий и стал одним из первых альбомов в истории, проданных на CD-носителях миллионным тиражом.

Группа официально прекратила свое существование в 1995 году, когда Марк Нопфлер окончательно сосредоточился на сольной карьере.

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