Известная украинская певица рассказала про тюремное заключение

В юности от срока Татьяну Решетняк спас ее музыкальный талант.

https://stars.glavred.info/izvestnaya-ukrainskaya-pevica-rasskazala-pro-tyuremnoe-zaklyuchenie-10563311.html Ссылка скопирована

Tayanna новости - Таянна рассказала, как чуть не попала в тюрьму / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Украинская певица Tayanna (Татьяна Решетняк) в 15 лет попала в полицию и могла сесть в тюрьму из-за контрабанды. Об этом артистка рассказала на шоу "Пісня мого життя".

Решетняк поделилась горькими воспоминаниями о тяжелом детстве: в семье кроме нее было еще трое детей. Чтобы прокормить всех ее мама возила в Польшу и продавала контрабандные товары. Однажды юная Таянна решила помочь маме и отправилась за границу вместе с ней.

В Перемышле польская полиция проводила рейд - всех забрали с поезда и отвезли в полицейский участок. "Я вообще не понимала, что происходит. Тогда было очень страшно, меня еще такая злоба брала: разве вы не понимаете, что мы ездим не от того, что нам классно, а потому что нам нужно заработать деньги, чтобы как-то жить", - признается певица.

видео дня

Однако в отделении Татьяну и ее маму спас голос будущей певицы и песня Bon Jovi - It's my life. "Нас привезли в отделение. Помню, сидит передо мной полицейский, что-то выписывает. Я спрашиваю: "Что вам спеть?". И поскольку я очень любила Bon Jovi, выбрала песню It's my life. И я ее спела не по-рокерски, а очень нежно со своей манерой. Смотрю на полицейского, а он плачет, собирает эту бумагу и выбрасывает в мусорку. Смотрю на маму, мама на меня. Мы те носки, эти сигареты упаковываем обратно в чемодан. Они паспорта отдали, спросили, куда едем и помогли нам выбраться оттуда", - поделилась невероятной историей Tayanna.

Кто такая Tayanna? Tayanna (настоящее имя - Татьяна Решетняк) - украинская певица, автор-исполнитель. Бывшая солистка группы "Горячий шоколад". Принимала участие в Нацотборах на Евровидение от Украины в 2017 и 2018 годах, а также в проектах "Голос країни" (4 и 5 сезон) и "Танці з зірками" (6 сезон). В 2019-2020 была ведущей проекта "ЖВЛ" на 1+1.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее стало известно, что украинская ведущая и общественная деятельница Катя Осадчая попала в больницу. Она показала себя под капельницами в больничной палате.

Также певица Тоня Матвиенко удивила фанатов известием об отце, который после смерти легендарной Нины Митрофановны Матвиенко не мог найти себе места.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред