Потап рассказал про свою встречу с президентом Зеленским: "Не мне судить"

Кратко:
- Потап рассказал, когда произошла и какой была его последняя встреча с Владимиром Зеленским
- Также артист высказался о лидерских качествах президента Украины
Украинский музыкальный продюсер и исполнитель Потап нередко пересекался с президентом Украины Владимиром Зеленским до начала его политической карьеры. После 2019-го года Потапенко наблюдал за гарантом лишь издалека.
"Я с ним виделся один раз за все это время (за время каденции Владимира Зеленского - прим. редактора). И звонил один раз в самом начале, когда он только стал президентом: я его поздравлял с тем, что он достиг такой вершины. Дальше я виделся с ним, когда он мне вручал звание "Заслуженного артиста Украины", - сообщил артист в интервью молдавскому журналисту Дорину Галбену.
При этом Потап отмечает, что знает президента Украины, как внимательного и ориентированного на достижение целей руководителя. По крайней мере таким он запомнил Владимира Зеленского, когда тот работал в шоу-бизнесе. Его политические успехи Потапенко комментировать отказался.
"Я могу сказать, что он (Владимир Зеленский) имеет невероятную работоспособность, у него потрясающий соревновательный характер, он чуткий руководитель, который быстро думает и принимает решения... Это то, каким я его помню из шоу-бизнеса. Какой он президент — не мне судить, это уже выбор украинского народа", - говорит артист.
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Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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