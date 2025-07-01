Потап рассказал про свою встречу с президентом Зеленским: "Не мне судить"

Алексей Потапенко поделился своим мнением о Владимире Зеленском.

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Потап новости - артист высказался про Владимира Зеленского / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zelenskyy_official, instagram.com/realpotap

Кратко:

Потап рассказал, когда произошла и какой была его последняя встреча с Владимиром Зеленским

Также артист высказался о лидерских качествах президента Украины

Украинский музыкальный продюсер и исполнитель Потап нередко пересекался с президентом Украины Владимиром Зеленским до начала его политической карьеры. После 2019-го года Потапенко наблюдал за гарантом лишь издалека.

"Я с ним виделся один раз за все это время (за время каденции Владимира Зеленского - прим. редактора). И звонил один раз в самом начале, когда он только стал президентом: я его поздравлял с тем, что он достиг такой вершины. Дальше я виделся с ним, когда он мне вручал звание "Заслуженного артиста Украины", - сообщил артист в интервью молдавскому журналисту Дорину Галбену.

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При этом Потап отмечает, что знает президента Украины, как внимательного и ориентированного на достижение целей руководителя. По крайней мере таким он запомнил Владимира Зеленского, когда тот работал в шоу-бизнесе. Его политические успехи Потапенко комментировать отказался.

Потап новости - артист высказался про Владимира Зеленского / Скриншот YouTube

"Я могу сказать, что он (Владимир Зеленский) имеет невероятную работоспособность, у него потрясающий соревновательный характер, он чуткий руководитель, который быстро думает и принимает решения... Это то, каким я его помню из шоу-бизнеса. Какой он президент — не мне судить, это уже выбор украинского народа", - говорит артист.

Кто такой Потап / инфографика: Главред

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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