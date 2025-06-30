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Набрал на долче вите: Максим Галкин ошарашил своим весом

Анна Подгорная
30 июня 2025, 22:32
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Параметры Галкина удивили даже его самого.
Максим Галкин
Максим Галкин рост вес - комик удивил габаритами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Кратко:

  • Во время итальянских каникул Максим Галкин посетил Ватикан
  • Там юморист решил выяснить, сколько весит - результат стал для него неожиданностью

Российский комик Максим Галкин неделю назад рассекретил, где находится сейчас - вместе со своей женой, певицей Аллой Пугачевой, он отправился покорять Италию. Примадонна исполняет в их путешествии роль видеооператора - снимает памятные моменты с супругом.

В кадр порой попадают и весьма комичные ситуации. К примеру, во время посещения Ватикана Максим Галкин решил узнать, сколько он весит - необычные уличные весы, которые составляют часть тротуара, показали весьма значительную цифру. Видео появилось в блоге Галкина в Instagram.

видео дня

"Зараз побачимо. Сейчас посмотрим, сколько я вешу. Я в Ватикане и я взвешиваюсь", - заявил юморист. Оказалось, что при росте 180 см он весит 90 килограмм, что сильно его удивило. Галкин со свойственной ему самоиронией заметил, что 90 кг - это его вес "вместе с очень тяжелым характером". В комментариях поклонники поддержали мужа Примадонны, отметив, что кроме веса его тела весы также посчитали личную харизму комика.

Максим Галкин
Максим Галкин рост вес - комик удивил габаритами / instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин
Максим Галкин рост вес - комик удивил габаритами / instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин
Максим Галкин рост вес - комик удивил габаритами / instagram.com/maxgalkinru

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Максим Галкин - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.

На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.

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Кто такой Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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