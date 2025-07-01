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Тоню Матвиенко избил водитель такси: "Унижение и шок"

Анна Подгорная
1 июля 2025, 22:08
915
Матвиенко не стала молчать о совершенном над ней насилии.
Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко сейчас - певица стала жертвой избиения и агрессии таксиста / коллаж: Главред, фото: facebook.com/TonyaMatvienko

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Украинская певица Тоня Матвиенко попала в вопиющую историю: она стала жертвой насилия и хамства со стороны водителя такси одной из популярных компаний-перевозчиков. "Эти сутки для меня были унижением и шоком!" - говорит звезда. Подробности события она изложила на своей странице в Facebook.

По словам Матвиенко, таксист изначально вел себя вызывающе: в грубой форме отказался закрыть окно в автомобиле, после чего позволял себе всю дорогу делать неуместные замечания. Тогда певица попросила остановить машину, но получила отказ.

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"Пришлось открыть дверь на ходу. Только тогда он остановился. Я вышла, хлопнула дверью. Но на этом все не закончилось: водитель вышел из машины и ударил меня сначала в голову, а потом в плечо", - рассказала Тоня. Она также отметила, что подала заявление в полицию, и опубликовала фото обидчика со спины и номера его автомобиля.

Тоня Матвиенко подчеркнула, что раскрыла свои боль и унижение не ради хайпа, а чтобы придать огласке возмутительное поведение и несправедливость. "Я просто знаю, что я - не единственная. Таких случаев много. И еще больше тех, кто после них ничего не говорит, потому что "ничего не докажешь". Камер не было. Свидетелей не было. У водителя своя история. Заявление написано. Берегите себя!" - добавила она.

Тоню Матвиенко избил таксист
Тоня Матвиенко сейчас - певица стала жертвой избиения и агрессии таксиста / facebook.com/TonyaMatvienko

В комментариях подписчики разделяют возмущение Тони Матвиенко поведением таксиста, который позволяет себе физическое насилие и хамское поведение с клиентами.

Тоню Матвиенко избил таксист
Тоня Матвиенко сейчас - певица стала жертвой избиения и агрессии таксиста / facebook.com/TonyaMatvienko
Тоню Матвиенко избил таксист
Тоня Матвиенко сейчас - певица стала жертвой избиения и агрессии таксиста / facebook.com/TonyaMatvienko

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Кто такая Тоня Матвиенко?

Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.

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