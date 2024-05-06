"Вывод - беречь себя": Катя Осадчая попала в больницу

Украинская ведущая, модель и общественная деятельница Катя Осадчая в своем блоге в Instagram не на шутку напугала подписчиков - все чаще в кадре она стала мелькать с перебинтованным предплечьем. От прямых ответов на вопрос, что же с ней случилось, Осадчая уклонялась.
Однако теперь, когда ее состояние, по всей видимости, стабилизировалось, она рассказала, что загремела в больницу. Несколько дней ведущая провела под капельницами в больничной палате. Главным развлечением ее в тот момент было наблюдать в окно за здоровыми и счастливыми людьми.
Осадчая показала снимки из больницы - ночные коридоры, руку с катетером, мужа, который приходил ее навестить. Бездействие огорчало Катю, но работа на износ, судя по словам ведущей, стала одним из факторов ее госпитализации.
"Вы спрашивали про бинт на руке, рассказываю. Второй раз в жизни (первый был в три года) лежала в больнице. Вывод - беречь себя. Следите за своим состоянием, своим здоровьем, не пренебрегайте лишний раз обратиться к врачу. Неделя больничного. Спасибо невероятным врачам, медсестрам и всем кто беспокоился, лечил и переживал", - написала Катя Осадчая в своем блоге.
Кто такая Катя Осадчая
Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.
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Ранее стало известно, что известная украинская певица Алена Омаргалиева потеряла ребенка. Артистка, которая уже воспитывает сына, призналась, что прошлым летом у нее произошел выкидыш.
Также украинский ведущий Владимир Остапчук рассказал, что загремел в больницу с "эмоциональным" диагнозом. Карету скорой помощи он вызывал целых три раза.
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