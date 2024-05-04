Известная украинская певица потеряла ребенка

Алена Омаргалиева призналась, что она снова потеряла ребенка.

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Алена Омаргалиева поделилась личной драмой / Коллаж Главред, фото скриншот

Украинская певица Алена Омаргалиева рассказала в интервью о личной потере.

Как рассказала она в интервью Славе Демину, прошлым летом у артистки случился выкидыш. По ее словам, она подхватила вирус на ранних сроках беременности.

"Был у меня третий выкидыш, но я уже не знаю, с чем это связано. Я заболела, а знаешь, как на маленьких сроках заболеть... К тому же я сильно заболела, с температурой и так далее. Скажем, не было медицинских вмешательств, все прошло само по себе", - рассказала она.

Кто такие TamerlanAlena? TamerlanAlena - украинский R'n'B-дуэт, основанный в 2009 году Тамерланом и Аленой Омаргалиевой. В 2013 году вышел их дебютный альбом "Пой со мной". В том же году пара, чьи партнерские чувства переросли в любовные, сыграла свадьбу. Вместе воспитывают общего сына Тимура.

По словам артистки, она хочет родить второго ребенка, но у них с мужем не получается. "Я хочу еще детей, но пока не удается. Возможно, не время, потому что мы же пытались. Я с врачом постоянно консультируюсь, это не просто так, что я там: "Ой, а давай сегодня, а когда там у меня овуляция ". Да у меня не получается, мне надо подготовиться", - добавляет она.

Напомним, ранее Соня Киперман, старшая дочь украинской певицы Веры Брежневой, которая в военном нападении России на Украину, встала на сторону своей родины, наделала фото в игривом купальнике.

Ранее также российская пропагандистка Ксения Собчак решила проанализировать влияние ЭКО на развитие онкологических заболеваний на примере умершей Жанны Фриске и болеющей актрисы Анастасии Заворотнюк.

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