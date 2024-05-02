Дочь Брежневой показала стройную фигуру в бикини

Вера Брежнева может похвастаться своими дочками.

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Дочь Брежневой может похвастаться отличной фигурой / коллаж Главред, фото Instagram

Соня Киперман, старшая дочь украинской певицы Веры Брежневой, которая в военном нападении России на Украину, встала на сторону своей родины, наделала фото в игривом купальнике.

На фото 23-летняя Соня показала стройную фигуру в бикини и сделала милое селфи с домашним любимцем. Молодая девушка также показала прекрасную стройную фигуру в домашнем бельевом костюме, на который накинула рубашку.

Также на своей странице в Instagram она показала фото в розовом купальнике. На фото видна тонкая талия девушки, которую выгодно подчеркивают высокие плавки.

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Дочь Веры Брежневой показала стройное тело / Фото Instagram/ sonyaxkiperman

Соня Киперман в открытом образе / Фото Instagram/ sonyaxkiperman

Кто такая Вера Брежнева? Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

Вера Брежнева - последние новости по теме

Ранее Вера Брежнева душевно поздравила с днем рождения свою старшую дочь Соню Киперман. По этому случаю артистка посвятила дочери пост на своей странице в Instagram и растрогала кадрами.

Еще недавно скандальный украинский блогер и обозреватель шоу-бизнеса Богдан Беспалов предположил, что в недалеком будущем Вера Брежнева проявит инициативу в возобновлении отношений с бывшим супругом Константином Меладзе.

Беспалов отметил, что Вера, которая неделю назад говорила со сцены, что ее бывший - гениальный композитор, а потом назвала его ошибкой в своей жизни, заявила все это не просто так.

До этого Брежнева в самом деле назвала брак с Константином Меладзе ошибкой. Певица отмечала, что ей понадобилось много времени, чтобы ощутить к этому этапу в своей жизни благодарность.

А еще звезда поп-сцены умилила фанатов редким фото с мамой и тремя сестрами. Брежнева показала редкое фото с мамой и родными сестрамии рассекретила, где и с кем встретит День влюбленных.

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