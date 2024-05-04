Трижды вызывал скорую: Остапчук загремел в больницу с "эмоциональным" диагнозом

Телеведущий признался, что медики приезжали к нему целых три раза.

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Остапчук загремел в больницу с нервным срывом / Коллаж Главред, фото Instagram/ostapchuk

Украинский шоумен Владимир Остапчук закрутил роман с молодой журналисткой Екатериной Полтавской, едва закончился его брак с нотариусом и блогершей Кристиной Горняк, оказался в больнице.

На своей странице в Facebook Остапчук поделился кадрами, как лежит под капельницами, а также показал медицинских работников. По словам шоумена, врачи трижды приезжали к нему, а позже он сам собрался и поехал в одну из частных больница Киева.

Остапчук попал в больницу / Скриншот facebook.com/Ostapchuk

"Диагноз "нервный срыв". Так что берегите себя и нервы", - советует Остапчук.

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Кто такой Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.

Медики трижды приезжали к телеведущему / Скриншот

Напомним, бывшая супруга известного украинского шоумена Владимира Остапчука,блогерка и нотариус Кристина Горняк рассказала, почему раздел совместно нажитого имущества все еще продолжается.

Ранее также Екатерина Полтавская подтвердила - она и Владимир расписались. В своем блоге в Instagram она опубликовала фото свадебного букета и ее с мужем рук, на которых красовались обручальные кольца. При этом журналистка отметила, что была только роспись, без свадебной церемонии.

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