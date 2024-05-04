Трижды вызывал скорую: Остапчук загремел в больницу с "эмоциональным" диагнозом

Украинский шоумен Владимир Остапчук закрутил роман с молодой журналисткой Екатериной Полтавской, едва закончился его брак с нотариусом и блогершей Кристиной Горняк, оказался в больнице.
На своей странице в Facebook Остапчук поделился кадрами, как лежит под капельницами, а также показал медицинских работников. По словам шоумена, врачи трижды приезжали к нему, а позже он сам собрался и поехал в одну из частных больница Киева.
"Диагноз "нервный срыв". Так что берегите себя и нервы", - советует Остапчук.
Кто такой Владимир Остапчук
Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся.
Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской.
В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.
Напомним, бывшая супруга известного украинского шоумена Владимира Остапчука,блогерка и нотариус Кристина Горняк рассказала, почему раздел совместно нажитого имущества все еще продолжается.
Ранее также Екатерина Полтавская подтвердила - она и Владимир расписались. В своем блоге в Instagram она опубликовала фото свадебного букета и ее с мужем рук, на которых красовались обручальные кольца. При этом журналистка отметила, что была только роспись, без свадебной церемонии.
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