Катя Остапчук призналась, почему избегает общения с детьми мужа-шоумена

Эмилия и Эван сейчас живут со своей мамой в Канаде.

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Екатерина Полтавская прокомментировала общение с детьми Владимира Остапчука / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Украинский ведущий Владимир Остапчук - отец двоих детей. У него есть 11-летняя дочь Эмилия и 6-летний сын Эван от его первого брака с Еленой Войченко. Отношения у шоумена с бывшей женой натянутые, поэтому и общение с детьми, которые с мамой живут в Канаде - процесс сложный, хоть Остапчук и прилагает все усилия, чтобы он не прерывался.

Третья жена ведущего, 23-летняя журналистка Екатерина Полтавская, не торопится окунаться в эти хитросплетения и становиться Эмилии и Эвану мачехой. В своем блоге в Instagram она обосновала эту позицию.

Катя Остапчук убеждена, что дети ее мужа еще слишком малы, чтобы разобраться в закрученных отношениях между отцом и его бывшими женами; новое действующее лицо лишь смутит их. К тому же она не хочет вмешиваться в общение Владимира. Впрочем, она не против создать свою связь с Эмилией и Эваном в будущем, если они проявят такое желание.

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"Они живут в Канаде. Если бы жили в Киеве и мы бы виделись, то общались бы. А так, я не понимаю, зачем я им. Мне кажется, что они еще малы, чтобы поддерживать со мной сознательное общение. Если когда-то захотят - я только за. А лезть мне сейчас в видеозвонок - это для них травматический опыт, я думаю", - пишет третья жена Остапчука.

Екатерина Полтавская прокомментировала общение с детьми Владимира Остапчука / instagram.com/poka.tya

Кто такой Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.

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