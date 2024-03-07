Теперь официально Остапчук: шоумен женился на своей 23-летней избраннице

Екатерина Полтавская показала трогательное фото с росписи с возлюбленным.

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Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская стали мужем и женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Украинский шоумен Владимир Остапчук закрутил роман с молодой журналисткой Екатериной Полтавской, едва закончился его брак с нотариусом и блогершей Кристиной Горняк (хотя, Горняк не раз намекала, что пара начала встречаться еще до официального развода).

Долгое время влюбленные скрывали свои отношения. Правда, слухи о том, что Полтавская и Остапчук официально стали мужем и женой, стали появляться еще в феврале 2023 года.

Екатерина решила закончить игру в кошки-мышки с любопытством поклонников, и сегодня подтвердила - она и Владимир расписались. В своем блоге в Instagram она опубликовала фото свадебного букета и ее с мужем рук, на которых красовались обручальные кольца. При этом журналистка отметила, что была только роспись, без свадебной церемонии.

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"Слухов было много, как и разных вариантов когда, где и как. Но, думаю, что можно подтвердить. Я Остапчук Екатерина. Это было спонтанно, никто не знал. Даже родители. Знакомые и друзья узнали сегодня. Свадьбу покажу, когда будет", - пишет Екатерина Остапчук.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская стали мужем и женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/poka.tya

Кто такой Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.

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