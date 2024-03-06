30-летняя подруга 83-летнего Аль Пачино впервые показала лицо их крохи-сына

Нур Альфаллах призналась, как игра в шахматы во время пандемии привела к появлению ее первенца.

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Нур Альфаллах и Аль Пачино - как выглядит сын пары / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nooralfallah, ua.depositphotos.com

83-летний американский актер Аль Пачино и 30-летняя режиссер Нур Альфаллах встречались с весны 2022 года, а в начале лета 2023 у пары родился сын Роман. Артист не был до конца уверен в своем отцовстве, но после ДНК-теста и суда об опеке, в котором были урегулированы вопросы об уходе и воспитании малыша, принял ребенка.

И хоть отношения между родителями Романа сложные, они поддерживают связь, ведь живут по соседству, и Пачино всегда трепетно относился ко всем своим отпрыскам.

Недавно Альфаллах приняла участие в съемке Vogue Arabia и впервые показала миру лицо Романа Пачино. А также раскрыла подробности романа с легендарным актером.

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Нур Альфаллах и Аль Пачино познакомились на вечеринке, но не поддерживали связь. Затем, когда началась пандемия, они выяснили, что живут по соседству, и между ними завязалось общение. Режиссер называет себя "старой душой", поэтому у нее не было предрассудков относительно возраста нового друга. "Я думала, что это круто. Я думала: "Вау, это Аль Пачино". Я ходила в киношколу, поэтому знала, кто он. Он очень талантливый и уникальный человек. Но я отнюдь не думала: "О, однажды он станет отцом моего сына". Мы начали проводить каждый день вместе за игрой в шахматы и просмотром фильмов. Я думаю, это просто стало чем-то большим", - рассказывает молодая мама.

Альфаллах признается, что наслаждается материнством: "Это больше, чем я когда-либо могла себе представить. Роман стал величайшим подарком от Бога, в тысячу раз лучше, чем я могла бы подумать".

Личная жизнь Аль Пачино Вопреки тому, что Аль Пачино говорит про свою личную жизнь мало, а чаще пытается ее даже скрыть, статус голливудского ловеласа он не теряет даже в своем элегантном возрасте. Актер никогда не был женат, и имел множесто романов - с Джилл Клейберг, Дайан Китон, Мартой Келлер, Кэтлин Куинлан, Тьюсдей Уэлд, Деброй Уингер, Мишель Пфайффер, Беверли Д’Анджело, Люсилой Сола, Яной Тэррант, Линдалл Хоббс, Ким Бейсингер и др. У Аль Пачино четверо детей, которые, по его словам, "лучшее, что с ним случалось" - Джулия Мария Пачино (1989), Антон Джеймс и Оливия Роуз Пачино (2001), Роман Пачино (2023).

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