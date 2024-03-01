Девушка Брэда Питта показала публично подарок от актера

Новая возлюбленная легендарного актера и продюсера Брэда Питта, фитнесс-тренер Инес де Рамон решилась на публичную прогулку. неся букет цветов, когда возвращалась к их с Питтом дому. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
Девушка спешно покидала офисное здание, держа в руках вполне себе весеннюю по духу цветочную композицию ‒ и это, судя по всему, было еще один романтический подарок ее легендарного возлюбленного.
Де Рамон была одета в белую футболку, прямые черные джинсы, темно-коричневые сапоги на каблуках. Ее волосы были распущены. И она добавила к почти весеннему образу солнцезащитные очки, черную сумочку Yves St. Laurent (а потом долго и внимательно глядела на экран смартфона).
Напомним, ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.
Также бывшую супругу Брэда Питта, американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.
До того также Анджелина Джоли весной прошлого года приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.
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