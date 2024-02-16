Попробовать все из жизни Брэда Питта: молодая возлюбленная переехала к актеру

Фитнес-тренер Инес де Рамон недавно переехала жить к своему звездному возлюбленному - актеру Брэду Питту.

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Инес де Рамон тепер живет с Брэдом Питтом / фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

60-летний легендарный голливудский артист Брэд Питт и его 34-летняя возлюбленная, фитнес-тренер Инес де Рамон, съехались и начали жить вместе в голливудском особняке актера. Об этом сообщает издание People. Изменения в жизни голливудского актера случились недавно.

Как сообщил инсайдер, девушка переехала в дом актера. Влюбленные перешли на новый уровень отношений недавно, отношения между ними развиваются. И Инес якобы очень счастлива, чем когда-либо прежде.

В конце января таблоид In Touch написал, что пара задумывается над тем, чтобы завести ребенка. "Инес как раз в подходящем возрасте, ее биологические часы тикают. Брэд в лучшей форме, чем большинство мужчин его возраста. Они преданы друг другу и по-настоящему влюблены, проводят все время вместе", - говорили инсайдеры.

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Напомним, ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.

Также бывшую супругу Брэда Питта, американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

До того также Анджелина Джоли весной прошлого года приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.

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