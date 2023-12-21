Брэд Питт ярко отгулял в Париже 60-летний юбилей вместе с молодой возлюбленной

Голливудский актер Брэд Питт отпраздновал 60-летний юбилей – звезду застали во время романтического свидания с его новой девушкой Инес де Рамон.

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Папарацци застали Питта и его возлюбленную Инес де Рамон, когда они выходили из гостиницы / фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Легендарный голливудский актер и продюсер Брэд Питт отметил свой 60-летний юбилей в Париже вместе со своей нынешней возлюбленной ‒ 33-летней фитнес-тренером и дизайнером Инес де Рамон. Как пишет издание DailyMail, также на банкете были его дети от брака с Джоли и самые близкие друзья.

Папарацци застали Питта и де Рамон, когда они выходили из гостиницы. Актер был одет в коричневую рубашку, синие джинсы, которые дополнил бежевыми кроссовками и элегантной курткой. Девушка, с которой Брэд встречается с конца 2022 года, была в белой футболке и сером кардигане. А глаза она прикрыла красными солнцезащитными очками.

"Он в отношениях, где его любят и он любит. Его отношения с большинством его детей любящие. Он в хорошем месте. Все, чего Брэд хочет в этом году, – чтобы его дети и он сам были счастливы", – рассказал инсайдер из окружения Питта.

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Напомним, ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.

Также бывшую супругу Брэда Питта, американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

До того также Анджелина Джоли весной прошлого года приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.

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