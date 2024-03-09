"Девочки приходили в мою квартиру": судья Мастер Шеф рассказала об изменах мужчины

Звезда и телеведущая, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала о том, как ей изменил мужчина.
В программе Слава+, ведущий Слава Демин расспросил звезду, изменяли ли ей когда-нибудь мужчины. Ольга Мартыновская рассказала, что у нее был такой неприятный опыт еще до замужества. "Я тогда училась и работала во Франции и познакомилась с парнем на свадьбе у подруги. Мы строили отношения на расстоянии и я была романтиком, ведь думала, что такие отношения можно построить", - рассказывает шеф-повар.
Она также добавляет, что когда она приехала, увидела, что мужчина, который жил в ее квартире, водил туда разных девочек.
Кто такой Слава Демин
Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к ниму в гости прихожят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили.
Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына.
Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведушего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.
"Я видела, как у него происходили разные отношения, а со мной в переговорах у него была любовь", - рассказывает Ольга.
Мартыновская добавляет, что эта история, впрочем, случилась 10 лет назад. "Не осталось послевкусия, эмоций, как будто бы это случилось в другой жизни", - рассказывает селебрити.
Напомним, ранее о предательстве своего мужа с подругой также рассказала другая судья кулинарного шоу Татьяна Литвинова. По словам телеведущей, она действительно любила своего мужа, который в то время работал на государственной службе и носил форму.
анее также украинская журналистка и ведущая телеканала 1+1 Маричка Падалко и жена журналиста Егора Соболева, который защищает Украину с первых дней российского полномасштабного вторжения, рассказала о том, как изменился ее муж за время службы.
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