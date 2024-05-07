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"Кто будет за стареньким ухаживать": Тоня Матвиенко удивила фанатов известием об отце

Дмитрий Видоменко
7 мая 2024, 03:00
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Украинская певица Антонина Матвиенко призналась, что после смерти ее матери - легендарной Нины Матвиенко в 2023 году - ее отец Петр Гончар вернулся в семью.
Тоня Матвиенко, Нина Матвиенко
Тоня Матвиенко, Петр Гончар и Нина Матвиенко / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Певица Тоня Матвиенко призналась, что после смерти в прошлом году ее легендарной матери, фолк-певицы Нины Матвиенко в 2023 году ее отец, художник Петр Гончар вернулся в семью. Об этом она Тоня Матвиенко рассказала в интервью программе "Ближче до зірок".

"Там целое хозяйство. Ну и папа говорит, кто же будет за мной стареньким ухаживать", – отметила певица. А так, папа может еще и с Ниной (младшая дочь певицы от певца Арсена Мирзояна – Главред) помочь. Раньше одни девушки, большинство нас было, а теперь одни мужчины у нас преобладают. Пусть командуют", – рассказала певица.

К слову, Нина Матвиенко прожила в браке 50 лет с Петром Гончаром (и, кроме Тони, у них есть еще сыновья Петр и Андрей), но незадолго до смерти рассказала журналистам, что он расстались. И она рассказывала, что лично просила Гончара переехать на семейную дачу, чтобы он не "мозолил глаза".

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Кто такая Тоня Матвиенко?

Тоня Матвиенко (Антонина Петровная Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.

"Я попросила мужа, чтобы он меня покинул. Не было ни одного скандала, ничего. Было понимание, что от него уже никакой пользы в доме", – сказал он.

Напомним, ранее Нина Матвиенко умерла 8 октября 2023 года. Она не дожила 2 дня до своего 76-летия.

Ранее друзья Нины Матвиенко намекнули на причину смерти певицы - подруги и коллеги вспомнили, какими были последние месяцы жизни Нины Митрофановны.

11 октября тысячи людей пришли к Национальной филармонии Украины, чтобы провести Нину Митрофановну в последний путь. На церемонии прощания гости вспоминали талантливую певицу и выражали ее семье свои соболезнования.

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