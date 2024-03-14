Тоня Матвиенко раскрыла фамилию дочери от Мирзояна: "Даже я этого не ожидала"

Решение об имени девочки принимал Арсен Мирзоян.

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Тоня Матвиенко рассказала, чью фамилию носит ее дочь от Арсена Мирзояна / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Маленькая Нина появилась в семье артистов, где мама и папа, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян, остались каждый при своей фамилии. Девочку назвали в честь легендарной бабушки, Нины Митрофановны Матвиенко, Ниной, а вот о ее фамилии у поклонников звездной пары возникали споры.

Какое-то время Мирзоян и Матвиенко не комментировали этот момент. Но в недавнем интервью для Радіо Промінь Тоня рассказала, какую фамилию носит ее младшая дочь.

Певица призналась, что называл дочь Мирзоян. Он хотел, чтобы девочка продолжила женский род Матвиенко, поэтому записал ребенка на фамилию матери.

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"Дочь – Нина Матвиенко. Потому что Арсен так захотел. Мы назвали дочь в честь мамы, но то, что он пойдет так до конца в этом, даже я этого не ожидала. Когда приехали оформлять документы, он настоял, чтобы фамилия была Матвиенко. Сказал: "Пусть она продолжает ваш великий женский род", - говорит Тоня Матвиенко.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян - история отношений Украинские певцы Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян познакомились на первом сезоне укараинского музыкального проекта "Голос країни" в 2011 году. На момент начала романа (2013 год) с Матвиенко Мирзоян был женат. Он развелся ради Тони, и стал строить семью уже с новой возлюбленной. В январе 2016 года у артистов родилась дочь Нина. В 2017 году пара сыграла свадьбу.

Ранее Тоня Матвиенко откровенно заговорила про первого мужа, отца ее старшей дочери Ульяны. Артистка признается, что даже через много лет она держит обиду на бывшего возлюбленного.

Также украинский певец Арсен Мирзоян прокомментировал репутацию своей второй жены, певицы Тони Матвиенко. Многие считают, что она увела артиста из семьи, за что называют разлучницей.

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