Конец дружбы: Позитив "проехался" по Потапу и Насте Каменских

Известный украинский певец Позитив расставил все точки над "и" в дружбе с шоуменом Потапом, который в последнее время все чаще попадет в разные скандалы.
Также певец не смолчал и о супруге Потапа во время блиц-опроса в эфире "Нашого радіо".
"С кем ты сейчас общаешься – с Потапом или с бывшей женой", – спросила у певца ведущая Лера Товстолес.
"Ни с кем", – коротко сказал он.
"Что хуже для тебя – песни Потапа или интервью Каменских?" – задала следующий вопрос ведущая.
"Это все феерично", – отреагировал Позитив.
"Но что-то мы можем поставить на пьедестал кринжа?" – уточнила Товстолес.
Позитив сказал, что более "кринжовым" является творчество Потапа, чем интервью его жены.
Имеется в виду нашумевшее интервью Насти Каменских ведущей Маше Ефросининой, которое сразу разобрали на мемы. В интервью певица все время называла ведущую "котиком", жалелась на жизнь и артистично вздыхала.
Добавим, украинский певец Виталий Козловский рассказал о дружбе с Потизивом, а также высказал свое мнение о Потапе.
Также недавно Позитив заявил, что он не готов отправиться на фронт, ведь ему страшно оставить своих родных.
Читайте больше о Позитиве:
- Позитив рассказал, как уговаривает Потапа вернуться в Украину
- "Бывшая до сих пор живет с Потапом": Позитив рассекретил, где сейчас его экс-супруга
- Познакомились на работе: Позитив рассказал о своей новой девушке