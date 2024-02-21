Конец дружбы: Позитив "проехался" по Потапу и Насте Каменских

Позитив честно ответил, что полностью прекратил общение с Потапом и его женой Настей Каменских.

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Позитив разорвал дружбу с Потапом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/positiff/, instagram.com/realpotap

Известный украинский певец Позитив расставил все точки над "и" в дружбе с шоуменом Потапом, который в последнее время все чаще попадет в разные скандалы.

Также певец не смолчал и о супруге Потапа во время блиц-опроса в эфире "Нашого радіо".

"С кем ты сейчас общаешься – с Потапом или с бывшей женой", – спросила у певца ведущая Лера Товстолес.

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"Ни с кем", – коротко сказал он.

"Что хуже для тебя – песни Потапа или интервью Каменских?" – задала следующий вопрос ведущая.

"Это все феерично", – отреагировал Позитив.

"Но что-то мы можем поставить на пьедестал кринжа?" – уточнила Товстолес.

Позитив сказал, что более "кринжовым" является творчество Потапа, чем интервью его жены.

Имеется в виду нашумевшее интервью Насти Каменских ведущей Маше Ефросининой, которое сразу разобрали на мемы. В интервью певица все время называла ведущую "котиком", жалелась на жизнь и артистично вздыхала.

Добавим, украинский певец Виталий Козловский рассказал о дружбе с Потизивом, а также высказал свое мнение о Потапе.

Также недавно Позитив заявил, что он не готов отправиться на фронт, ведь ему страшно оставить своих родных.

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