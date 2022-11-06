Позитив - хороший, а Потап - плохой: Виталий Козловский едко высказался в сторону Алексея Потапенко

Виталий Козловский подколол Потапа за заочную запись в ТРО / instagram.com/vkozlovsky_music, instagram.com/realpotap

Украинский певец Виталий Козловский с началом полномасштабной войны в Украине стал полноценным воином музыкального и информационного фронта. Он не покинул страну, чем невероятно гордится.

На этой почве он сильно сблизился с Алексеем 'Позитивом' Завгородним, что для самого Козловского стало сюрпризом - до вторжения РФ они мало общались.

В этом он признался в интервью для Новини.LIVE. Кроме этого он подколол и коллегу Позитива - Потапа, который более полугода с начала войны провел за границей, из-за чего порой становится предметом для шуток.

"Для меня сегодня стал близок в плане общения и по духу Позитив. Мы как-то так не очень общались. Сегодня мы понятны друг другу, потому что он, как и я, не уезжал никуда, жил здесь и делал максимум. Поэтому он мне сегодня понятен. Он не вымахивается, ничего не изображает, не рассказывает в СМИ, что заочно записался в ТРО, о чем смешно даже говорить", - рассказывает Козловский.

Вероятно, певец намекнул на рассказ Потапенко о том, что он был заочно зачислен в ТРО еще в начале марта. Несмотря на то, что этот факт для многих кажется комичным, за границей Потапенко не отдыхал, а активно собирал миллионы долларов на нужды ЗСУ и пострадавших от рашистстких обстрелов украинцев.

Ранее певица Настя Приходько, которой не дает покоя жизнь и карьера Потапа, вновь решила словесно "атаковать" артиста. В интервью она рассказала, почему испытывает такую неприязнь к Потапенко.

Тем временем сам украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) "поздравил" пропагандиста Владимира Соловьева с днем рождения мощным дождем нецензурного унижения.

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