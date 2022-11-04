Приходько назвала настоящую причину возвращения Потапа в Украину

Приходько / скриншот

Скандальная украинская певица Анастасия Приходько, которая буквально ненавидит своего коллегу по цеху, певца и пролюсера Потапа, назвала истинную причину его возвращения в Украину.

Так, в интервью "Люкс FM" певица рассказала, что у Потапа оказалась очень прозаичная причина для возвращения, а именно, по словам Приходько, Потап вернулся, чтобы принять участие в шоу. Приходько также заявила, что Потап стал для нее наибольшим разочарованием среди звезд после 24 февраля.

"Потому что когда он начал давать интервью, что в бытность в Испании его записали в тероборону в Украине, я считаю, что это уже полная ахинея – такое нести", – сказала исполнительница.

По ее словам, Потап приехал только потому, что у него начались съемки шоу на одном из каналов.

Напомним, ранее украинская общественная и политическая деятельница, Заслуженная артистка Украины, певица Анастасия Приходько ранее не единожды делала очень прозрачные намеки на то, что во времена ее сотрудничества с музыкальным продюсером Константином Меладзе она стала жертвой насилия с его стороны.

Артистка тяжело переживала то, что случилось с ней, ее психологическое состояние было подавленным, она впала в глубокую депрессию и страдала от панических атак. Долгие годы она прорабатывала свою травму со специалистами, однако ее отголоски до сих пор беспокоят Приходько.

В интервью для ЖВЛ певица приоткрыла завесу тайны над тем, что же на самом деле произошло между ней и Меладзе.

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