Бывшая жена Позитива Завгороднего выскочила замуж - Потап одобрил

Анна Андрийчук в белоснежном платье невесты совершила неожиданное разоблачение.

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Анна Андрийчук намекнула на новое замужество / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annchuk

Весной 2021 года дизайнер Анна Андрийчук и певец Алексей 'Позитив' Завгородний подтвердили, что они больше не вместе. С тех пор про личную жизнь Анны не было известно практически ничего.

Но так было лишь до Дня святого Валентина 2024 года, который прошел для дизайнерки под девизом "Откровение". Андрийчук на своей странице в Instagram показала серию свежих фото, которыми буквально шокировала поклонников - в кадре она позировала в фате и свадебном платье.

Подобная фотосессия натолкнула фанатов на мысль, что Анна Андрийчук вышла замуж во второй раз. К тому же это косвенно подтвердили украинские знаменитости, которые засыпали ее поздравлениями - Юрий Горбунов, Марта Адамчук и даже Потап, которого Андрийчук считает своим братом. Однако публичных поздравлений от своей лучшей подруги, певицы Насти Каменских, она так и не дождалась.

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Про нового мужа Анны Андрийчук ничего не известно. И если Позитив уже давно объявил во всеуслышание, что его сердце вновь занято, то дизайнерка после развода даже не оставляла намеков на то, что больше не одинока.

Анна Андрийчук намекнула на новое замужество / instagram.com/annchuk

Анна Андрийчук намекнула на новое замужество / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annchuk

Ранее стало известно, что звезда сериала "Школа", 24-летняя актриса Ирина Кудашова, закрутила роман с мужчиной старшее ее на 10 лет, и рассказала, как познакомилась с новым бойфрендом.

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