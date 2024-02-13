Известный актер Вячеслав Довженко впервые после развода рассказал о cвоих новых романтических отношениях и профессии девушки.

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Звезда "Киборгов" впервые после развода рассказал о новом романе / коллаж Главред, фото УНИАН и кадр из х/ф "Киборги"

Известный украинский актер Вячеслав Довженко впервые за долгое время поделился подробностями своей личной жизни ‒ о том, как она сложилась после развода. Актер разоткровенничался в программе "Ранок у великому місті".

Довженко долго держал свои отношения в тайне от публики. Впрочем, через шесть лет после развода с экс-женой Ксенией Башой он все же отважился о них рассказать.

В частности, актер признается, что находится в отношениях с девушкой, которая тоже работает в творческой сфере.

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"Даст бог, оно все получится. Яблоко от яблони далеко не упадет. Творческого человека трудно понять в быту, если ты не творческий человек", - рассказал артист.

Отметим, Довженко довольно долго ‒ 17 лет ‒ состоял в браке с актрисой Ксенией Баша. Впрочем, в 2018 году они развелись. За время их отношений у них родились два сына – младший Василий и 20-летний Иван, который пошел по стопам родителей и учится в Киевском театральном университете имени Карпенко-Карого.

Напомним, ранее известный украинский продюсер Игорь Кондратюк говорил - он хочет, чтобы российскую музыку в Украине запретили вплоть до окончания войны против России.

Причем, говорит Кондратюк, запрет должен коснуться и песен тех артистов, которые с 2014 года открыто осуждают путинский режим и агрессию Кремля ‒ по типу фронтмена рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича.

До того Кондратюк раскритиковал артистов, которые до вторжения России в Украину 24 февраля выступали в РФ и поддерживали преступную политику Путина.

"Если россиянин лезет к вам на страницу с извинениями, сделайте проверку искренности этих извинений, и спросите: "Чей Крым?". А дальше действуйте по ситуации. То же самое подходит к их "селебам", которые жевали сопли и в августе 2008-го, и в марте 2014 года, и доказывали нам, что "путин хороший", а сейчас прозревают. Это вдруг у вас россияне в друзьях есть. Я с 2014-го всех "крымнашистов" удалил как умственно отсталых", ‒ высказался он.

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