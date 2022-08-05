"Белые списки" – не вариант": звезда "Киборгов" объяснил, почему нужен бойкот русской культуры

Вячеслав Довженко/ коллаж УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Известный украинский актер Вячеслав Довженко убежден, что Украине не нужны "белые списки" российских знаменитостей, которые якобы осудили путинскую агрессию. Такой комментарий артист сделал в эфире единого телемарафона.

"После 2014 года в Украине снимали российскую продукцию. Никто не понимал, что это также политическая игра. Это неприемлемо. Вопросы о создании "белых списков" для актеров из РФ – это мародерство культуры на сегодня. Точно так же оккупанты приходят в села и забирают бытовую технику. Я считаю, что идти навстречу врагу и улыбаться ему – это мародерство своей культуры", – прокомментировал Довженко

Создание "белых списков" с "хорошими русскими" Довженко назвал мародерством культуры. Единственный выход, как считает Довженко, – это тотальный бойкот всего российского.

"Нам нужно целиком от них закрываться. "Белые списки" – не вариант. Нужно сделать вектор строительства собственной культуры. Когда она обретет величие, и будут проситься с нами поработать – тогда можно будет о чем-то говорить. Мы всегда были для РФ второсортными", –подытожил Довженко.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк говорил - он хочет, чтобы российскую музыку в Украине запретили вплоть до окончания войны против России.

Причем, говорит Кондратюк, запрет должен коснуться и песен тех артистов, которые с 2014 года открыто осуждают путинский режим и агрессию Кремля ‒ по типу фронтмена рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича.

До того Кондратюк раскритиковал артистов, которые до вторжения России в Украину 24 февраля выступали в РФ и поддерживали преступную политику Путина.

"Если россиянин лезет к вам на страницу с извинениями, сделайте проверку искренности этих извинений, и спросите: "Чей Крым?". А дальше действуйте по ситуации. То же самое подходит к их "селебам", которые жевали сопли и в августе 2008-го, и в марте 2014 года, и доказывали нам, что "путин хороший", а сейчас прозревают. Это вдруг у вас россияне в друзьях есть. Я с 2014-го всех "крымнашистов" удалил как умственно отсталых", ‒ высказался он.

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