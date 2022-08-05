"Белые списки" – не вариант": звезда "Киборгов" объяснил, почему нужен бойкот русской культуры

Актер Вячеслав Довженко убежден, что Украине не нужны 'белые списки' российских знаменитостей, которые якобы осудили агрессию собственной страны.
Известный украинский актер Вячеслав Довженко убежден, что Украине не нужны "белые списки" российских знаменитостей, которые якобы осудили путинскую агрессию. Такой комментарий артист сделал в эфире единого телемарафона.
"После 2014 года в Украине снимали российскую продукцию. Никто не понимал, что это также политическая игра. Это неприемлемо. Вопросы о создании "белых списков" для актеров из РФ – это мародерство культуры на сегодня. Точно так же оккупанты приходят в села и забирают бытовую технику. Я считаю, что идти навстречу врагу и улыбаться ему – это мародерство своей культуры", – прокомментировал Довженко
Создание "белых списков" с "хорошими русскими" Довженко назвал мародерством культуры. Единственный выход, как считает Довженко, – это тотальный бойкот всего российского.
"Нам нужно целиком от них закрываться. "Белые списки" – не вариант. Нужно сделать вектор строительства собственной культуры. Когда она обретет величие, и будут проситься с нами поработать – тогда можно будет о чем-то говорить. Мы всегда были для РФ второсортными", –подытожил Довженко.
Напомним, ранее Игорь Кондратюк говорил - он хочет, чтобы российскую музыку в Украине запретили вплоть до окончания войны против России.
Причем, говорит Кондратюк, запрет должен коснуться и песен тех артистов, которые с 2014 года открыто осуждают путинский режим и агрессию Кремля ‒ по типу фронтмена рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича.
До того Кондратюк раскритиковал артистов, которые до вторжения России в Украину 24 февраля выступали в РФ и поддерживали преступную политику Путина.
"Если россиянин лезет к вам на страницу с извинениями, сделайте проверку искренности этих извинений, и спросите: "Чей Крым?". А дальше действуйте по ситуации. То же самое подходит к их "селебам", которые жевали сопли и в августе 2008-го, и в марте 2014 года, и доказывали нам, что "путин хороший", а сейчас прозревают. Это вдруг у вас россияне в друзьях есть. Я с 2014-го всех "крымнашистов" удалил как умственно отсталых", ‒ высказался он.
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