Звезда сериала "Школа" закрутила роман с мужчиной старшее ее на 10 лет

Молодая актриса Ирина Кудашова раскрыла подробности личной жизни.

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Ирина Кудашова рассказала про нового бойфренда / коллаж: Главред, фото: instagram.com/irinaa_kudashova

Украинская актриса, Ника из подросткового сериала "Школа", Ирина Кудашова в августе 2023 года разыграла поклонников двойной помолвкой, которая оказалась всего лишь сюжетным поворотом в ее новой киноработе. Тогда артистка заявила, что ее сердце свободно.

Однако прошло чуть меньше полугода, и 24-летняя Кудашова сияет от счастья из-за новых отношений. О том, что она больше не одинока, Ирина рассказала в программе "Ранок у великому місті".

Ирина рассказала, что ее избранник на 10 лет старше нее. Они познакомились в Сети, и их дружеская переписка переросла в онлайн-роман. "Он мне написал, началось общение на расстоянии, так и познакомились", - признается актриса.

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Личность нового избранника она раскрывать не готова, к тому же он - человек непубличный, и к миру шоу-бизнеса не имеет никакого отношения. "Он вообще никак не связан с творчеством, он абсолютно в технической профессии", - рассказала влюбленная Кудашова.

Ранее украинский певец, комик и волонтер Владимир Дантес и его возлюбленная, дизайнер и бизнесвумен Даша Кацурина, сообщили о пополнении в семье.

Также тяжелобольная украинская актриса Екатерина Тышкевич в романтичном настроении показала редкие фото со свадьбы с Валентином Томусяком. Совсем недавно артисты отпраздновали первую круглую дату.

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