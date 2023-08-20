Звезда сериала "Школа" раскрыла неожиданную подробности двойной помолвки

Ирина Кудашова рассказала про предложение на съемочной площадке, и покаялась перед поклонниками.

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Ирина Кудашова назвала свою помолвку шуткой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/irinaa_kudashova

Украинская актриса, Ника из подросткового сериала "Школа", Ирина Кудашова раскрыла секрет своей помолвки, о которой она ранее сообщила в социальных сетях. Артистка призналась, что в тот день она получила целых два предложения руки и сердца, и на оба ответила согласием.

Тем не менее семейное положение Кудашовой ничуть не изменится. На своей странице в Instagram она рассекретила, что обе помолвки были фрагментом съемок для нового сериала.

"Кое-кто все же догадался, что это мое первое сериальное предложение (наконец-то) и надеюсь вы не обижаетесь на такую ​​маленькую шутку, но обещаю, что уже следующее, если я сделаю такой пост – будет настоящим", - говорит Ирина.

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Также 23-летняя артистка прокомментировала свою личную жизнь, которая с момента кинопомолвки стала пользоваться повышенным интересом. Кудашова отметила, что она все еще не встретила свою половинку.

"К сожалению, пока мое сердце свободно, но хоть моей героине повезло больше и ей сделали 2 предложения", - рассказала актриса.

В комментариях поклонники, которые поверили Ирине Кудашовой на слово, остались в замешательстве. Кто-то посмеялся над сложившейся ситуацией, а кто-то остался сильно разочарован такой спекуляцией чувствами.

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