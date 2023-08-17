Даша Кацурина публично призналась Владимиру Дантесу в любви

Бизнесвумен гордится талантами своего избранника, и теперь готова объявить об этом на весь мир.

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Даша Кацурина оставила Владимиру Дантесу нежные признания в любви / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dasha_katsurina, instagram.com/volodymyrdantes

После рассуждений ресторатора и бизнесвумен Даши Кацуриной про свадьбу с Владимиром Дантесом, она, похоже, перешла от слов к действиям. Обычно пара очень сдержанно демонстрирует чувства на публике.

Однако Кацурина не смогла сдержать эмоции по поводу анонса артистом его новой песни, которая должна выйти завтра. Она отметилась среди восторженных поклонников творчества Дантеса.

На его странице в Instagram, где певец выложил фрагмент грядущего клипа, Даша оставила милый комментарий: "Мой любимый трек. Мой любимый мужчина". От такой похвалы своей возлюбленной и Владимир не смог сдержать эмоции и ответил ей: "Любимаааааая, спасибооооо тебе!!!"

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Фанаты Дантеса отмечают, что роман с Дашей Кацуриной пошел певцу на пользу. В любви к ней его талант расцвел с новой силой - Владимир активно пишет новые песни, снимает клипы и готовится к туру по Украине. Эти отношения вдохновляют и Кацурину, и Дантеса, и его поклонников.

Даша Кацурина оставила Владимиру Дантесу нежные признания в любви / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes

Ранее Даша Кацурина эмоционально отреагировала на романтический клип Дорофеевой и ее бывшего мужа. Она честно призналась, задела ли ее такая демонстрация чувств от некогда близких ей людей.

Также дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина рассказала о настоящих причинах своего развода с Мишей. Предательство со стороны мужчины разрушило их отношения.

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