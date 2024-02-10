Кацурина и Дантес сообщили о пополнении в семе

Украинский певец Владимир Дантес и его подруга, дизайнер Даша Кацурина стали счастливыми усыновителями.
Как сказано под фото на странице одного из питомников в Instagram, еще один их выпускник поехал в любящую семью. "Еще один наш очаровательный выпускник Василий поехал в свою новую, любящую семью Даши Кацуриной и Владимира Дантеса. Желаем, чтобы ваша жизнь вместе была полна положительными эмоциями", - говорится в описании под фото.
На фото улыбающаяся парочка держит кудрявого шоколадного щенка породы лабрадудль.
Напомним, ранее Владимир Дантес на каблуках снялся в оригинальном ролике, где перепел известный хит Relax, Take It Easy. И объявил о важной цели такого перевоплощения.
Ранее также Владимир Дантес вместе со своей избранницей, бизнесвумен и дизайнером Дашей Кацуриной, и двумя ее детьми провели уикенд в поселке Опошня Полтавской области, где расположился Старый Хутор. Они жили в столетнем доме, спали на печи и наслаждались традиционными зимними развлечениями.
Вас также может заинтересовать:
- Кацурина показала, как отдыхает в Карпатах с Дантесом и детьми
- Дантес после праздников попал в больницу: что произошло
- С руками в крови: Кацурина показала злободневную "романтику" с Дантесом