Кацурина и Дантес сообщили о пополнении в семе

Парочка обзавелась смешным кучерявым малышом.

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Владимир Дантес, Даша Кацурина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes, instagram.com/dasha_katsurina

Украинский певец Владимир Дантес и его подруга, дизайнер Даша Кацурина стали счастливыми усыновителями.

Как сказано под фото на странице одного из питомников в Instagram, еще один их выпускник поехал в любящую семью. "Еще один наш очаровательный выпускник Василий поехал в свою новую, любящую семью Даши Кацуриной и Владимира Дантеса. Желаем, чтобы ваша жизнь вместе была полна положительными эмоциями", - говорится в описании под фото.

На фото улыбающаяся парочка держит кудрявого шоколадного щенка породы лабрадудль.

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Счастливые обладатели лабрадудля / Скриншот Instagram

Напомним, ранее Владимир Дантес на каблуках снялся в оригинальном ролике, где перепел известный хит Relax, Take It Easy. И объявил о важной цели такого перевоплощения.

Ранее также Владимир Дантес вместе со своей избранницей, бизнесвумен и дизайнером Дашей Кацуриной, и двумя ее детьми провели уикенд в поселке Опошня Полтавской области, где расположился Старый Хутор. Они жили в столетнем доме, спали на печи и наслаждались традиционными зимними развлечениями.

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