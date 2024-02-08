Тяжелобольная Тышкевич в романтичном настроении показала редкие фото со свадьбы

Валентин Томусяк и его звездная супруга поделились, как празднуют первую круглую годовщину.

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Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк отпраздновали 5 годовщину свадьбы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych, instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Семья украинских актеров Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка официально существует уже пять лет. 7 февраля супруги праздновали первую круглую годовщину - деревянную свадьбу.

В честь этого артисты, которые еще недавно боролись за жизнь Екатерины, сняли романтическое видео в черно-белых оттенках. Ролик появился в блоге Тышкевич в Instagram.

В кадре Валентин и Екатерина, безумно влюбленные, как и пять лет назад, буквально не могут оторваться друг от друга: нежно прикасаются, обнимаются и дарят поцелуи. Атмосфера видео переполненная счастьем и безмятежностью.

видео дня

"Мы с Валентином сегодня празднуем годовщину свадьбы – 5 лет назад, мы официально стали одной семьей. Поэтому принимаем поздравления", - подписала ролик актриса. Позже в сторис она показала, с чего начался ее с мужем семейный путь, и добавила коллаж из редких свадебных фото.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк отпраздновали 5 годовщину свадьбы / instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк отпраздновали 5 годовщину свадьбы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Ранее украинская певица и Народная артистка Украины Оксана Билозир назвала причину развода с музыкальным продюсером и военным Романом Недзельским после 33 лет в браке.

Также жена боксера Александра Усика показала новорожденную дочь и раскрыла подробности родов. Екатерина призналась, что была совершенно одна в важный для семьи день.

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