Тяжелобольная Тышкевич в романтичном настроении показала редкие фото со свадьбы

Семья украинских актеров Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка официально существует уже пять лет. 7 февраля супруги праздновали первую круглую годовщину - деревянную свадьбу.
В честь этого артисты, которые еще недавно боролись за жизнь Екатерины, сняли романтическое видео в черно-белых оттенках. Ролик появился в блоге Тышкевич в Instagram.
В кадре Валентин и Екатерина, безумно влюбленные, как и пять лет назад, буквально не могут оторваться друг от друга: нежно прикасаются, обнимаются и дарят поцелуи. Атмосфера видео переполненная счастьем и безмятежностью.
"Мы с Валентином сегодня празднуем годовщину свадьбы – 5 лет назад, мы официально стали одной семьей. Поэтому принимаем поздравления", - подписала ролик актриса. Позже в сторис она показала, с чего начался ее с мужем семейный путь, и добавила коллаж из редких свадебных фото.
Ранее украинская певица и Народная артистка Украины Оксана Билозир назвала причину развода с музыкальным продюсером и военным Романом Недзельским после 33 лет в браке.
Также жена боксера Александра Усика показала новорожденную дочь и раскрыла подробности родов. Екатерина призналась, что была совершенно одна в важный для семьи день.
Другие новости:
- Реакция Макса на видео: Чмерковский станет отцом, через 4 месяца после рождения второго сына
- 22-летняя фаворитка Меладзе посмеялась над тем, что разбила его семью
- "Не рекомендовала бы никому": Даша Кацурина высказалась про развод с мужем