"В конце концов, это было тяжело": Билозир назвала причину развода с Недзельским

Оксана Билозир оценила последние годы брака со вторым мужем и назвала, что именно стало триггером для разрыва.

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Оксана Билозир рассказала, почему развелась со вторым мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oksana_bilozir

Семейный и творческий тандем украинской певицы и Народной артистки Украины Оксаны Билозир с музыкальным продюсером Романом Недзельским считался в украинском шоу-бизнесе образцовым - целых 33 года вместе. Поэтому новость о том, что пара разводится, стала шоком для многих украинцев.

Инициатором разрыва стала сама певица. Она рассказала, что около 10 лет не живет с мужем, поэтому развод стал логичным и закономерным решением.

В своем недавнем интервью для Славы Демина Оксана Владимировна призналась, что катализатором стало именно то, что они с Недзельским стали одинокими, но в паре. У каждого из них была своя жизнь, и это тяготило певицу.

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"Очень долгий период времени мы жили отдельно. Больше 10 лет. И это было неправильно. Пара должна быть вместе каждый день. Потому что каждый день есть какие-то вызовы, какие-то вопросы, которые нужно решать, и когда это на плечах кого-то из двух долгое время, то это неправильно. Я думаю, Роман точно так же это почувствовал. Он жил отдельно, ему было комфортно. А я жила отдельно с его мамой, с ребенком нашим, то есть все хозяйство было на мне, и мне, в конце концов, это было тяжело", - говорит Оксана Билозир.

Сейчас артистка, по ее словам, наслаждается одиночеством.

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