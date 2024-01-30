Звезда сериала "Сплетница" сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной

"Чак Басс" считает свою помолвку с Эми Джексон бесценным выигрышем.

https://stars.glavred.info/zvezda-seriala-spletnica-sdelal-predlozhenie-ruki-i-serdca-svoey-vozlyublennoy-10537412.html Ссылка скопирована

Эд Вествик и Эми Джексон обручились / коллаж: Главред, фото: instagram.com/edwestwick, ua.depositphotos.com

Британский актер Эд Вествик, который получил популярность благодаря молодежному сериалу "Сплетница", сделал предложение руки и сердца своей подруге, модели и актрисе Эми Джексон, на высоте 3000 метров. Он встал перед возлюбленной на одно колено на мосту в Швейцарских Альпах. Пара вместе отдыхала в Гштаде, когда 36-летний артист решился задать Эми важный вопрос.

Фотографии с помолвки, которая стала для Джексон совершенной неожиданностью, появились на страницах влюбленных в социальных сетях с подписью: "Да, черт возьми!" Позже Вествик отметил, что встреча с невестой сравнима с джекпотом.

Эд и Эми встретились в 2021 году: тогда актер галантно пригласил будущую жену и ее песика на двойное свидание - с ним и его питомцем. С невинного похода на кофе началась их история любви, которую пара подтвердила в июне 2022 года.

видео дня

Для Вествика и Джексон это будет второй брак. Эд ранее был жена на актрисе Рени Даймонд, а Эми состояла в отношениях с Джорджем Панайоту, бизнесменом британо-кипрского происхождения. От этого союза актриса воспитывает четырехлетнего сына Андреаса.

Эд Вествик и Эми Джексон обручились / instagram.com/edwestwick

Ранее звезда фильмов "Один дома", актер Дэвин Рэтрей, был госпитализирован в критическом состоянии. Он должен был предстать перед судом за нападение на подругу, однако слушание отменили.

Также стало известно, что на Мадонну фанаты подали в суд за халатность и "неправдивую рекламу". Они требуют материальной компенсации, так как считают себя введенными в заблуждение.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.