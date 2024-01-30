Звезда сериала "Сплетница" сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной

Британский актер Эд Вествик, который получил популярность благодаря молодежному сериалу "Сплетница", сделал предложение руки и сердца своей подруге, модели и актрисе Эми Джексон, на высоте 3000 метров. Он встал перед возлюбленной на одно колено на мосту в Швейцарских Альпах. Пара вместе отдыхала в Гштаде, когда 36-летний артист решился задать Эми важный вопрос.
Фотографии с помолвки, которая стала для Джексон совершенной неожиданностью, появились на страницах влюбленных в социальных сетях с подписью: "Да, черт возьми!" Позже Вествик отметил, что встреча с невестой сравнима с джекпотом.
Эд и Эми встретились в 2021 году: тогда актер галантно пригласил будущую жену и ее песика на двойное свидание - с ним и его питомцем. С невинного похода на кофе началась их история любви, которую пара подтвердила в июне 2022 года.
Для Вествика и Джексон это будет второй брак. Эд ранее был жена на актрисе Рени Даймонд, а Эми состояла в отношениях с Джорджем Панайоту, бизнесменом британо-кипрского происхождения. От этого союза актриса воспитывает четырехлетнего сына Андреаса.
Ранее звезда фильмов "Один дома", актер Дэвин Рэтрей, был госпитализирован в критическом состоянии. Он должен был предстать перед судом за нападение на подругу, однако слушание отменили.
Также стало известно, что на Мадонну фанаты подали в суд за халатность и "неправдивую рекламу". Они требуют материальной компенсации, так как считают себя введенными в заблуждение.
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