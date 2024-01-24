Звезду "Один дома" в критическом состоянии госпитализировали

Он должен был предстать перед судом за нападение и избиение.

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Актеру стало плохо прямо перед судом / Коллаж Главред, фото Pixabay, скриншот

Звезда комедийного рождественского фильма "Один Дома" Дэвин Рэтрей был госпитализирован в больницу в критическом состоянии. Накануне над артистом, который сыграл старшего брата Кевина Маккалистера, должен был состоятся суд. Артиста обвиняют в нападении на подругу.

По информации TMZ, пока неизвестно, что именно случилось с артистом и что вообще привело 47-летнего мужчину в больницу. В протоколах суда лишь отмечалось, что он находился за пределами штата, когда ему потребовалась неотложная медицинская помощь.

Медицинское состояние актера спровоцировало задержку в его деле, поскольку отбор присяжных должен был начаться в понедельник в зале суда Оклахомы. Но теперь все было перенесено на предварительное судебное разбирательство в следующем месяце, и все из-за госпитализации.

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Девин был арестован после обвинений в том, что он избил свою бывшую подругу во время пьяной ссоры в декабре 2021 года... бывшая подружка рассказала полицейским, что он толкнул ее, ударил кулаком по лицу и ставил свои руки на ее горло и рот.

Напомним, ранее известный артист и звезда "50 оттенков серого" чуть не умер от гусениц. Джейми Дорнан столкнулся с опасными насекомыми в Португалии.

Ранее британская писательница и общественная деятельница, бывшая невестка королевы Елизаветы II (экс-супруга принца Эндрю), Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, в июне 2023 года сообщила, что борется с раком груди. Опухоль была обнаружена во время плановой маммографии.

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