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На Мадонну фанаты подали в суд - что случилось

Анна Подгорная
23 января 2024, 16:05
Новый концертный тур Мадж привел к расколу в армии ее поклонников.
Мадонна
Фанаты судятся с Мадонной из-за неправдивой рекламы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Еще в начале карьеры Мадонна выбрала эпатаж своим вторым именем, и даже сегодня, спустя 40 лет на сцене, не может обойтись без скандалов. Ее мировое турне The Celebration Tour началось с серьезных проблем со здоровьем певицы. Сейчас, когда Мадж уже вышла на финишную прямую, на нее подали в суд.

И сделали это ее же поклонники. Майкл Феллоуз и Джонатан Хедден требуют от артистки возмещения ущерба за "неправдивую рекламу". Так они охарактеризовали тот факт, что концерты Мадонны в Barclays Center в Нью-Йорке 13, 14 и 16 декабря начинались с опозданием на 2 часа - в 22:30 по местному времени вместо 20:30. Об этом сообщает Daily Mail.

Возмущенные фанаты назвали непунктуальность певицы халатностью, введением в заблуждение и нечестной торговой практикой. Судебный иск вызвал общественный резонанс, и разделил аудиторию певицы на два лагеря.

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Первые поддерживают Феллоуза и Хеддена, и отмечают, что корона поп-королевы уже давно стала для Мадж слишком тяжелой, дескать пора ей опуститься на землю и проявить к поклонникам уважение.

Вторые отмечают, что новый тур они ждали целых три года, и два часа по сравнению с этим - абсолютные мелочи, особенно если дело касается возможности увидеть кумира вживую. Что же касается Майкла Феллоуза и Джонатана Хеддена, то их они считают банальными хейтерами, которые решили стрясти с Мадонны немного денег.

Ранее легендарного актера, бодибилдера и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена с драгоценными наручными часами, которые тот перевозил в багаже.

Также онкобольная звезда "Беверли Хиллз" удивила своей последней волей - Шеннен Доэрти настроена бороться с раком четвертой стадии до последнего, но рассматривает и самые мрачные варианты.

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