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"Это было вымогательство": Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена

Алена Кюпели
18 января 2024, 10:32
Сам актер не был в восторге от сложившейся ситуации.
Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту
Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту / Коллаж Главред, фото Instagram/schwarzenegger

Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер был ненадолго задержан в аэропорту Мюнхена в среду после того, как не смог задекларировать роскошные часы, которые он планировал продать на аукционе.

Звезда "Терминатора" была задержана властями после того, как во время досмотра в багаже Шварценеггера обнаружили наручные часы швейцарской марки Audemars Piguet, пишет New York Post.

После того, как 76-летний Шварценеггер сообщил о своем намерении выставить на аукцион часы, изготовленные на заказ, его взяли под стражу.

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Газета сообщает, что поначалу актер был дружелюбен к таможенникам, но со временем у него якобы возникло раздражение.

Также выяснилось, что официальные лица начали задавать Шварценеггеру личные вопросы, в том числе о том, сколько у него детей, как зовут его партнера, сколько денег у него в банке и каков его собственный капитал.

Наконец, после длительного допроса актер был освобожден.

"Мы возбудили уголовное налоговое дело", — сообщил изданию представитель таможни Томас Мейстер. "Часы должны были быть зарегистрированы, потому что это импорт".

Шварценеггера продержали под стражей почти три часа, и у него не спрашивали никаких документов относительно часов, которые, как сообщается, стоят более 21 000 долларов.

"Его никогда не просили заполнить форму декларации, и он честно отвечал на каждый вопрос таможенников", — рассказал источник The Post. "Он сотрудничал на каждом этапе, даже несмотря на то, что это было некомпетентное вымогательство, комедия ошибок, из которой можно было бы сделать очень забавный фильм о полицейских", - добавил он.

Напомним, недавно папарацци из Daily Mail поймали Шварценеггера на велопрогулке в Лос-Анджелесе с венгерской актрисой Тимеей Палачик. В кадр попали не только дружеские беседы, но и совсем недружеские поцелуи.

Ранее также внебрачный сын артиста на одном из недавних роликов продемонстрировал поразительное сходство с отцом, и вполне мог бы посоревноваться за титулы Мистера Вселенной и Мистера Олимпия, которыми владеет Железный Арни.

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Арнольд Шварценеггер новости шоу бизнеса
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