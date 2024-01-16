Онкобольная звезда "Беверли Хиллз" удивила своей последней волей

Шеннен Доэрти рассказала, как хочет организовать прощание.

https://stars.glavred.info/onkobolnaya-zvezda-beverli-hillz-udivila-svoey-posledney-voley-10533740.html Ссылка скопирована

Шеннен Доэрти высказала последнюю волю/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Легендарная американская актриса, звезда сериала Charmed (на украинском ТВ демонстрировался под названием "Все женщины - ведьмы") Шеннен Доэрти рассказала для подкаста Let's Be Clear то, как бы она хотела быть похороненной.

По ее словам, ее останки следует смешать с останками ее собаки и отца. Она не хочет быть кремированной и не хочет быть похороненной. В то же время, она также не хочет, чтобы на ее похоронах было много людей пишет Geo.tv.

Помимо инструкций, связанных с похоронами, актриса Беверли-Хиллз, 90210 хочет, чтобы на ее похоронах было меньше людей.

видео дня

"Я думаю, что там появится много людей, которых я не хочу. Я не хочу, чтобы они были там, потому что их причины для появления не обязательно являются лучшими причинами", - говорит она.

Также актриса добавила, что хочет, чтобы ее похороны стали праздником, а не трауром.

Напомним, ранее коллега по "Беверли-Хиллз, 90210" рассказал, как актриса преодолевает трудности, связанные с онкологией.

Ранее также звезда сериала "Все женщины - ведьмы" Шеннен Доэрти рассказала, как проходит ее лечение от рака четвертой стадии и какие прогнозы дают врачи.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.