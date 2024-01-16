Онкобольная звезда "Беверли Хиллз" удивила своей последней волей

Легендарная американская актриса, звезда сериала Charmed (на украинском ТВ демонстрировался под названием "Все женщины - ведьмы") Шеннен Доэрти рассказала для подкаста Let's Be Clear то, как бы она хотела быть похороненной.
По ее словам, ее останки следует смешать с останками ее собаки и отца. Она не хочет быть кремированной и не хочет быть похороненной. В то же время, она также не хочет, чтобы на ее похоронах было много людей пишет Geo.tv.
Помимо инструкций, связанных с похоронами, актриса Беверли-Хиллз, 90210 хочет, чтобы на ее похоронах было меньше людей.
"Я думаю, что там появится много людей, которых я не хочу. Я не хочу, чтобы они были там, потому что их причины для появления не обязательно являются лучшими причинами", - говорит она.
Также актриса добавила, что хочет, чтобы ее похороны стали праздником, а не трауром.
Напомним, ранее коллега по "Беверли-Хиллз, 90210" рассказал, как актриса преодолевает трудности, связанные с онкологией.
Ранее также звезда сериала "Все женщины - ведьмы" Шеннен Доэрти рассказала, как проходит ее лечение от рака четвертой стадии и какие прогнозы дают врачи.
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