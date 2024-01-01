Тяжелобольная Шеннен Доэрти рассказала, как пережила измены мужа

Когда Шеннен Доэрти сделали онкологическую операцию, она и ее муж Курт Исвариенко подали на развод. Актриса рассказала, что дело в его изменах

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Шеннен Доэрти рассказала об изменах мужа / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Известная актриса и звезда сериала "Все женщины - ведьмы" Шеннен Доэрти в рождественском выпуске своего подкаста рассказала о том, как перенесла измену своего мужа Курта Исвариенко и последующий развод, пишет портал People.

Дело в том, что актриса лечится от рака в течение последних восьми лет. Впервые рак молочной железы у Догерти диагностировали в 2015 году, а в феврале 2020 года она узнала, что у нее 4 стадия рака груди. В июне она обнаружила, что рак также распространился на мозг. После этого ей сделали операцию по удалению опухоли в голове.

Примерно в то время, когда Шеннен Доэрти сделали операцию, она и ее муж Курт Исвариенко подали на развод. Позднее актриса рассказала, что тот изменял ей в течение многих месяцев.

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"В этом году мы невероятно благодарны за то, что мы здесь и можем проводить время с людьми, которые всегда рядом с нами, которые не покидают нас, которые безоговорочно любят нас, которые имеют те же самые убеждения, мораль и стандарты и которые имеют характер. Я очень благодарна за то, что могу быть здесь. Но, несмотря на все это, я нашла. Я, собственно, говорила себе это прошлой ночью: "Боже, кажется, я начинаю жить самой счастливой версией себя", ‒ сказала артистка.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что британская певица Адель тайно вышла замуж во второй раз. Артистка стала на публике называть своего бойфренда, спортивного агента Рича Пола, своим мужем.

Также стало известно, что Хью Джекман разошелся с женой, актрисой Деборрой-Ли Фернесс, после 27 лет брака. Бывшие супруги сделали официальное заявление про причины их расставания.

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