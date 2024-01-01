УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Тяжелобольная Шеннен Доэрти рассказала, как пережила измены мужа

Дмитрий Видоменко
1 января 2024, 23:00
Когда Шеннен Доэрти сделали онкологическую операцию, она и ее муж Курт Исвариенко подали на развод. Актриса рассказала, что дело в его изменах
Шеннен Доэрти
Шеннен Доэрти рассказала об изменах мужа / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Известная актриса и звезда сериала "Все женщины - ведьмы" Шеннен Доэрти в рождественском выпуске своего подкаста рассказала о том, как перенесла измену своего мужа Курта Исвариенко и последующий развод, пишет портал People.

Дело в том, что актриса лечится от рака в течение последних восьми лет. Впервые рак молочной железы у Догерти диагностировали в 2015 году, а в феврале 2020 года она узнала, что у нее 4 стадия рака груди. В июне она обнаружила, что рак также распространился на мозг. После этого ей сделали операцию по удалению опухоли в голове.

Примерно в то время, когда Шеннен Доэрти сделали операцию, она и ее муж Курт Исвариенко подали на развод. Позднее актриса рассказала, что тот изменял ей в течение многих месяцев.

видео дня

"В этом году мы невероятно благодарны за то, что мы здесь и можем проводить время с людьми, которые всегда рядом с нами, которые не покидают нас, которые безоговорочно любят нас, которые имеют те же самые убеждения, мораль и стандарты и которые имеют характер. Я очень благодарна за то, что могу быть здесь. Но, несмотря на все это, я нашла. Я, собственно, говорила себе это прошлой ночью: "Боже, кажется, я начинаю жить самой счастливой версией себя", ‒ сказала артистка.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что британская певица Адель тайно вышла замуж во второй раз. Артистка стала на публике называть своего бойфренда, спортивного агента Рича Пола, своим мужем.

Также стало известно, что Хью Джекман разошелся с женой, актрисой Деборрой-Ли Фернесс, после 27 лет брака. Бывшие супруги сделали официальное заявление про причины их расставания.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Шэннен Доэрти новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Путин – животное": Зеленский откровенно назвал главную задачу Украины в войне

"Путин – животное": Зеленский откровенно назвал главную задачу Украины в войне

22:58 Украина
"Были попадания": Зеленский назвал пострадавшие от "прилетов" области Украины

"Были попадания": Зеленский назвал пострадавшие от "прилетов" области Украины

20:56 Украина
"Как зомби едут": РФ перебросила резервы и пошла на штурм важного узла на востоке

"Как зомби едут": РФ перебросила резервы и пошла на штурм важного узла на востоке

18:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:45

"Касается всех": Зеленский жестко высказался по вопросу мобилизации

23:26

Можно есть шоколад и пить кофе: 25 продуктов, которые выведут вас с новогоднего похмелья

23:00

Тяжелобольная Шеннен Доэрти рассказала, как пережила измены мужа

22:58

"Путин – животное": Зеленский откровенно назвал главную задачу Украины в войне

22:07

Публично ссорились: Лопес и Аффлека поймали папарацци на дорогом курорте

Что произойдет в 2024 году и чего ждать украинцам: главные прогнозыЧто произойдет в 2024 году и чего ждать украинцам: главные прогнозы
21:41

Угроза захвата Днепра и Одессы: РФ нацелилась на новые территории – прогноз

21:27

Каких последствий стоит ждать от закона о мобилизации: прогноз эксперта

21:10

Китайский гороскоп на январь 2024: кому из знаков зодиака первый месяц года придется по душе

20:56

"Были попадания": Зеленский назвал пострадавшие от "прилетов" области Украины

Реклама
20:17

Ксения Мишина показала сногсшибательный образ в красно-черных тонах

20:00

Будет намного легче: как быстро избавиться от тошноты

19:49

Скандальный салют во время тревоги в новогоднюю ночь запустил россиянин: его нашли

19:49

Уничтожены люди замглавы АП Путина: детали удара по оккупантам в Донецке

19:22

Лунный календарь 2 января 2024 года: какое событие может обернуться против вас

19:16

Прогнозы на 2024: у нас появятся дальнобойные ракеты и аналоги шахедовмнение

18:46

"Как зомби едут": РФ перебросила резервы и пошла на штурм важного узла на востоке

18:28

Оккупанты ударили по жилому дому в Сумах 1 января: подробности о трагедии

18:02

"Сдвиг линии фронта": Коваленко раскрыл об угрозах во второй половине 2024 года

17:59

Бан на счета и банковские карточки: эксперт оценил подход к борьбе с уклонистами

17:57

Что нужно делать со старым кошельком: как не навлечь на себя нищету

Реклама
17:51

Как хранить открытое шампанское и куда деть остатки: использовать можно даже выдохшийся напиток

17:37

"Переломный момент на фронте": эксперт раскрыл, как F-16 будут освобождать оккупированные территории

17:30

Даже не поздравил: что Путин придумал на Новый год для своих граждан

17:03

День ангела в январе 2024: интересные имена для родившихся в этом месяце детей

16:34

Виктор Павлик показал фанатам своего старшего сына и взрослого внука

16:31

Гремят взрывы: в Киеве и области тревога из-за атаки дронов-камикадзе

16:21

"И сегодня, и завтра": Путин цинично угрожает новыми атаками по Украине

16:17

Илон Маск помешал ВСУ атаковать бухту в Крыму - СМИ

15:52

В СБУ намекнули на удары по подводным лодкам оккупантов РФ в Черном море

15:46

Женщина поделилась лайфхаком, как за секунды отмыть чашки от налета после чая

15:42

"Проблема - не в Украине": Путин выдал новое заявление о "завершении" войны

15:39

Налог 18% на переводы с карты на карту: Гетманцев дал комментарий

14:55

Звезда "Однажды под Полтавой" рассказала, почему ее муж-нардеп не ушел на фронт

14:51

Украина расширила возможности вести войну: чего ждать в этом годумнение

14:41

Как отмыть плитку в ванной комнате: эффективные средства и советы

14:00

Минимальная заработная плата и прожиточный минимум в Украине выросли: какой размер выплат

13:52

До или после Крещения: когда нужно убирать новогоднюю елку по церковным и народным обычаям

13:20

Взрывы в пригороде Токмака: ВСУ "поздравили" оккупантов с Новым годом

13:20

Как хранить салат в холодильнике: способ продлить застолье после праздника

13:13

ВСУ освободят Крым с оккупированными линиями: в ISW оценили влияние на войну

Реклама
12:15

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Лошади - долги, Обезьяне - ссоры

12:09

Выезд за границу многодетных и мужчин с инвалидностью: в ГПСУ объяснили детали

12:00

Три сценария: Алексей Кущ - о последствиях ограничения помощи ЗападаЭксклюзив

11:59

Наталья Могилевская стала матерью: певица показала фото детей

11:19

Празднование не по плану: в Донецке - шесть "прилетов" по отелю с оккупантами

10:43

Украинские бойцы продвинулись под Купянском: в ISW раскрыли о позиционных боях

10:24

"Хлопок" в Белгороде: ликвидирован офицер РФ, воевавший против Украины - ГУР

09:56

ВСУ расширили плацдарм на левом берегу Днепра: продвигаются вперед

09:20

Гороскоп на январь-2024 для всех: кому повезёт, а кому ждать неприятностей в начале годаЭксклюзив

08:50

В новогоднюю ночь Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине: что известно

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять