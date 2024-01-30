Надя Дорофеева стала мамой - популярный ведущий раскрыл подробности

Евгений Фешак и Dorofeeva стали больше, чем просто друзья, благодаря ребенку.

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Надя Дорофеева и Евгений Фешак взяли на себя серьезные обязательства / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева в начале лета 2023 года вышла замуж за украинского ресторатора и музыканта Мишу Кацурина, и поклонники уже ожидают пополнения в их семействе. Артистка признается, что в новом браке стала чаще задумываться о потомстве, однако пока это лишь теоретические планы на неопределенное будущее.

Тем не менее недавно стало известно, что Додо уже мама, просто не афишировала это событие. Интригующей новостью поделился продюсер и ведущий Евгений Фешак в интервью для Люкс ФМ.

Дело в том, что некоторое время назад Надя вместе с Евгением стали крестными родителями для ребенка одной из ведущих этой радиостанции. У Фешака были дружеские отношения с Дорофеевой и ее первым мужем, певцом Владимиром Дантесом, и он был рад стать кумом артистки.

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Впрочем, общение с ней сошло на нет, рассказывает ведущий. Раньше они были соседями и часто контактировали. Сейчас такой близкой связи с Надей Дорофеевой у него нет.

"Когда-то был период, когда мы виделись и с Вовой, и с Надей очень много, потом стали видеться меньше. Потом мы жили все вместе в одном селе, потом они уехали из него. Сейчас мы редко видимся", - рассказывает Евгений Фешак.

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