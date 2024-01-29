Вера Брежнева отреагировала на обвинения "пластиковой" Бони в занятиях эскортом

Сплетни про украинскую певицу в стране-оккупанте становятся все жестче.

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Вера Брежнева прокомментировала клевету Бони про эскорт / коллаж: Главред, фото: instagram.com/victoriabonya, instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева была среди звезд, на которых держалась современная эстрада страны-оккупанта. Ее решение отказаться от кровавых рублей и оборвать все связи с рф во имя патриотизма и поддержки Украины до сих пор заставляет пропагандистов гневно скалиться и всячески поливать ее в СМИ грязью.

Так недавно Виктория Боня, блогерша из страны на болотах, которая изображает из себя духовную деву, распустила про Брежневу слух. Порочить чужое имя, очевидно, не претит ее убеждениям про мир во всем мире, закон бумеранга во Вселенной и пр.

Блогерша ляпнула, что Вера занималась элитным эскортом - дескать один из знакомых Виктории хотел воспользоваться ее услугами, но они не сошлись в цене. Горячую сплетню тут же подхватила пресса страны-агрессора, смакуя каждую деталь этой оскорбительной клеветы.

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Сама же Брежнева, в отличие от той же Бони, похоже, находится в максимальной гармонии с собой, и к грязным слухам относится с юмором. Так под одним из недавних видео певицы в Instagram, где она снимает, как наносит макияж, у нее попросили "посадить [женщину легкого поведения] Боню на место". В ответ Вера Брежнева лишь посмеялась.

Вера Брежнева прокомментировала клевету Бони про эскорт / instagram.com/ververa

Ранее кума Константина Меладзе, украинская певица Евгения Власова, впервые высказалась про него во время войны. Артистка рассказала, о чем общается с крестным своей дочери.

Также музыкальный продюсер и певец Потап публично извинился перед Настей Каменских. Это породило новую волну слухов о том, что в браке артистов случился разлад.

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