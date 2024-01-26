Российская перешитая блогерша назвала Веру Брежневу эскортницей

Виктория Боня пытается распускать нелицеприятные сплетни про украинку Веру Брежневу.

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Вера Брежнева стала жертвой сплетен/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Российская актриса, телеведущая и экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня, которая около 10 лет позорится на красной дорожке Каннского кинофестиваля и перекроила себя до неузнаваемости, решила очернить имя украинской певицы Веры Брежневой.

По информации пропагандистского ресурса "Стархит", Боня заявила, что Вера Брежнева якобы занималась эскортом. Она, как профессионал в этом деле, даже назвала расценки за работу артистки.

По словам Бони, певица была не прочь заняться сомнительными услугами будучи женой Михаила Кипермана.

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"Я развею ее образ. Друг, молодой и богатый парень, сказал: "Я всегда мечтал переспать с Верой Брежневой!. И мой очень близкий человек ответил: "Слушай, а Вера работает, но только она по желанию. Стоит 100 тысяч долларов". Это было в 2011 году. Вера хочет в подарок часы. То есть предлагалось подарить сначала часы, которые стоят по 70 тысяч долларов, и она придет на свидание. Если Вера захочет, то тогда пойдет дальше. Если человек не понравится, тогда — нет. В итоге, когда друг узнал, какие часы она попросила, плюс еще сто тысяч без гарантий, сказал: "Спасибо, до свидания", - рассказывает Боня.

Отметим, что Вера Брежнева не поддержала военное вторжение России в Украину, чем сильно разозлила граждан страны на болотах. Отсюда и сплетни, которые они распускают в отношении украинцев.

Ранее Боня перекроила настолько свое лицо, что стала пугать им своих подписчиков. 43-летняя "звезда", которая прославилась благодаря участию в низкосортном реалити, изменила нос, снова увеличила губы и подрезала разрез глаз.

Ранее также в Сети появилась переписка Филиппа Киркорова с известной телеведущей Викторией Боней, которая раскритиковала его за неадекватный выпад в сторону певицы Наргиз.

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