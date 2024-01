"Мы все совершаем ошибки": Потап публично извинился перед Настей Каменских

Странная атмосфера в семье артистов провоцирует различные слухи.

Потап попросил прощения у Насти Каменских / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Украинский музыкальный продюсер и певец Потап переживает не лучший период своей жизни - хейт общественности, которая еще недавно относилась к нему с уважением, умноженный на непрекращающиеся слухи про проблемы в браке с Настей Каменских, порой провоцирует его на странные действия.

К примеру, недавно в его блоге в Instagram появился коллаж из его фото и снимка собаки Мими - любимицы Каменских. Кадры Потап сопроводил постом с философскими размышлениями о прощении, который многие приняли за извинение перед певицей.

"Мы все совершаем ошибки, независимо от их размера. Но когда приходит время извиниться, найти правильные слова становится сложным испытанием, как покорение гор. Признаться в своих ошибках, сказать "Извини" нелегко для всех, и это нормально. Это требует смелости и смирения, чтобы принять на себя ответственность за свои действия. Эта борьба с извинением не является необычной. Это тяжелая реализация того, что мы не идеальны, но это отличный урок личного роста. Помните, что извиняться это не слабость, это дает нам силу и показывает нашу способность удерживать здоровые отношения", - рассуждает артист.

Его размышления вызвали споры в сети: чем же так сильно провинился перед Каменских Потап, что пишет подобные изречения? Одни в шутку предполагают, что он забыл накормить Мими, другие увидели в его словах подтверждения кризиса в их отношениях.

Впрочем, нашлись и такие, кто просто воспринял пост музыкального продюсера, как желание поделиться собственными размышлениями, а фотографии были лишь иллюстрацией к ним. Потап продублировал свои мысли в сторис под песню группы Blue и Элтона Джона Sorry Seems to Be the Hardest Word ("Извини" кажется самым сложным словом - прим. редактора).

Потап попросил прощения у Насти Каменских / instagram.com/realpotap

Ранее Настя Каменских в гостях у Евгения Клопотенко рассказала, есть ли у нее проблемы с браке с Потапом. Певица отметила, что знает про слухи, которые витают вокруг ее семьи.

В то же время блогер Беспалов убежден, что NK втянула мужа в любовный треугольник. Он раскрыл подробности отношений Каменских, ее нового возлюбленного и Потапа.

