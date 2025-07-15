Невестка Наташи Королевой опозорилась на всю РФ - что произошло

Мелисса Волынкина удивила своей неопрятностью.

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Наташа Королева попала в неприятности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мелисса Волынкина

Вы узнаете:

Наташа Королева показала невестку

Чем девушка не угодила поклонникам

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но живет и работает в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в Украине, поделилась кадрами со своей невесткой Мелиссой Волынкиной.

На своей странице в соцсетях предательница опубликовала кадры, на которых ее невестка показывала новую косметику исполнительницы. Волынкина не только сделала обзор, но и расхвалила средства.

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А вот поклонники остались не в восторге от такого обзора, отметив, что косметика выглядит неопрятно.

Косметика Наташи Королевой / фото: скрин instagram.com, Наташа Королева

"Почему так неопрятно? Можно же влажной салфеткой аккуратно все протереть";

"Мелисса могла бы и подготовить палетку к обзору";

"Как все грязно", - написали поклонники.

Косметика Наташи Королевой / фото: скрин instagram.com, Наташа Королева

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Отметим, как сообщал Главред, беглец Влад Яма опубликовал архивное фото в честь дня своего рождения. На снимок отреагировала его теща и впервые публично высказалась о нем.

А также первая леди Украины Елена Зеленская посетила Италию. для официальной встречи она выбрала коричневый брючный костюм и подчеркнула талию поясом. Образ она дополнила брошкой и сделала аккуратную прическу с собранными волосами.

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О персоне: Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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