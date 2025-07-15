Невестка Наташи Королевой опозорилась на всю РФ - что произошло

Вы узнаете:
- Наташа Королева показала невестку
- Чем девушка не угодила поклонникам
Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но живет и работает в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в Украине, поделилась кадрами со своей невесткой Мелиссой Волынкиной.
На своей странице в соцсетях предательница опубликовала кадры, на которых ее невестка показывала новую косметику исполнительницы. Волынкина не только сделала обзор, но и расхвалила средства.
А вот поклонники остались не в восторге от такого обзора, отметив, что косметика выглядит неопрятно.
"Почему так неопрятно? Можно же влажной салфеткой аккуратно все протереть";
"Мелисса могла бы и подготовить палетку к обзору";
"Как все грязно", - написали поклонники.
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О персоне: Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
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