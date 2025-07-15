Режиссер и актриса уже провели немало времени вместе и он восхищен темпами ее карьерного роста.

https://stars.glavred.info/smi-uznali-kto-stanet-novoy-devushkoy-dzheymsa-bonda-10681619.html Ссылка скопирована

СМИ узнали, кто станет новой девушкой Джеймса Бонда / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sydney_sweeney

Кратко:

Режиссер новой части "бондианы" считает Суини талантливой актрисой

Новая лента обещает стать ключевым этапом в истории "бондианы"

Актриса Сидни Суини, известная по роли в сериале "Эйфория", может сыграть главную женскую роль в новом фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает издание The Sun.

По информации источника, режиссер новой части "бондианы" Дени Вильнев считает Суини чрезвычайно талантливой и привлекательной для молодого поколения. Среди преимуществ актрисы журналисты называют атлетичность и женственность, которые обычно необходимы для воплощения образа девушки агента 007.

видео дня

"Дени убежден, что она не только невероятно талантлива, но и обладает притягательной харизмой, необходимой для привлечения молодой аудитории. А это особенно важно в условиях перезапуска франшизы", - говорит инсайдер.

Собеседник добавляет, что режиссер и актриса уже провели немало времени вместе и он восхищен темпами ее карьерного роста. Кроме того, подчеркивается, что Суини спортивна, физически подготовлена и готова к участию в сложных сценах, сохраняя при этом женственность - качества, которые традиционно ассоциируются с образом девушки Бонда.

Новая лента обещает стать ключевым этапом в истории "бондианы". После ухода Дэниела Крейга, завершившего свою эпоху в фильме "Не время умирать" в 2021 году, создатели перезапускают всю структуру франшизы. Кто станет новым Бондом - пока неизвестно. Однако ясно одно: Дени Вильнев намерен сохранить дух классических фильмов, открыв при этом дорогу новым темам и подходам.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, как 9-летняя дочь Андрея Беднкова и Анастасии Короткой после развода родителей реагирует на новых потенциальных партнеров отца.

Также украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая рассказала о воле покойного отца - легендарного певца и композитора Николая Петровича Мозгового.

Читайте также:

Кто такая Сидни Суини Сидни Суини - американская актриса. Впервые получила известность в 2018 году благодаря сериалам "Сплошной отстой!", "Острые предметы" и "Рассказ служанки". Через год она снялась в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде. Широкое признание Суини получила благодаря ролям в драматическом сериале HBO "Эйфория" и первом сезоне сериала-антологии "Белый лотос", принёсших актрисе две номинации на премию "Эмми". В 2018 году Суини сыграла главные роли в драме "Реальная история Уиннер" и романтической комедии "Кто угодно, но не ты". В 2024 году она снялась в кинокомиксе "Мадам Паутина" и фильме ужасов "Омен. Непорочная". Помимо родного английского языка, Суини говорит на русском и испанском. Она сама выучила русский в старшей школе, а испанский изучала в школе большую часть своей жизни, так как её отец живёт в Мексике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред