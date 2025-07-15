17-летняя дочь Евгения Кошевого засветилась на пляже в необычном луке

Вкратце:
- Мама Варвары Кошевой - дизайнер
- Девушка появилась на пляже в платье ее бренда
Старшая дочь украинского комика и шоумена Евгения Кошевого Варвара Кошевая готовится к вступлению в ВУЗ, где она планирует развивать свои музыкальные таланты. Еще одну природную одаренность девушке помогает развивать ее мама - дизайнер Ксения Кошевая.
Нередко она предлагает дочери стать моделью для ее бренда. Варвара охотно соглашается - девушке с яркой внешностью удается украсить любой кадр.
Так в коллаборации с мамой в блоге Кошевой-младшей в Instagram появились новые фото. В кадре дочь Евгения Кошевого позирует на пляже в роскошном облегающем платье с акцентом на бедра. Друзья и поклонники остались в восторге от нового образа девушки.
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О персоне: Евгений Кошевой
Евгений Викторович Кошевой — украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. С 2005 года и по настоящее время — участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года — член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха", сообщает "Википедия".
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