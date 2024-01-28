Кума Константина Меладзе впервые высказалась про него во время войны

Евгения Власова высказалась про Константина Меладзе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eygeniavlasova, instagram.com/meladzemusic

Музыкальный продюсер Константин Меладзе является крестным отцом 19-летней дочери украинской певицы Евгении Власовой. Артистка в недавнем интервью призналась, что отношения с кумом поддерживает.

В интервью для Rostyslove Production Евгения рассказала, что Меладзе - хороший крестный для ее ребенка, и всегда готов прийти на помощь.

"Он очень помогал деньгами тогда, когда у меня были какие-то проблемы. Для него жизнь его крестницы существует. Он никогда не оставался в стороне. Но это не о деньгах. Чтобы никто не говорил, что он деньгами помогал и она его защищает. Нет", - отмечает певица.

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Также Власова призналась, что и сегодня, когда к фигуре музыкального продюсера многие относятся неоднозначно из-за его молчания про войну в Украине, она продолжает с ним общение, хоть он и "в очень тяжелом положении". Они переписываются, и говорят о духовных вещах, Боге, делятся личными переживаниями.

"Мы с ним говорим о Боге. Кстати, мы с ним не говорим по телефону, только переписываемся. У меня есть кое-что, о чем я ему написала. И это было, возможно, довольно резко. Я ему написала все, что думаю по поводу себя, сотрудничества со мной или его отсутствия... Это было недавно. И Костя так ответил, что я расплакалась", - рассказала артистка.

Тем временем в комментариях к интервью Евгению Власову критикуют за то, что она поддерживает связь с Константином Меладзе. Хейт певица оставила без внимания.

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