Стоянов подогрел слухи о разводе с Кухар: выдала неосторожная фраза

Известный украинский балетный танцор Александр Стоянов подогрел слухи о разводе с народной артисткой Украины, балериной Екатериной Кухар. В том числе, он признался, что взгляды избранницы не совпадают с его собственными. Более того, артист в Instagram-stories не назвал балерину своей женой.
Cтоянов назвал супругу отстраненным термином "мать моих детей". По всей видимости, супруги разошлись на тему того, можно ли исполнять партии в балетах, которые были написаны композиторами из страны-агрессора РФ по типу Петра Чайковского.
"У меня с матерью моих детей Екатериной Кухар есть большая и тяжелая дискуссия относительно того, могут ли украинские артисты исполнять "Лебединое озеро", – обратился к фолловерам Стоянов.
Слухи о разводе пары появились в конце 2023 года. Кухар опубликовала фото с новой прической, намекнув, что переживает изменения в личной жизни, а позже Стоянов показал фото с загадочной женщиной, которая обнимала его за шею. Правда, позже выяснилось, что это его сестра.
Напомним, ранее Дженнифер Лопес раскрыла секрет своего брака с Беном Аффлеком, который длится уже более года. Это их вторая попытка узаконить отношения - двадцать лет назад они расстались за день до свадьбы.
Также стало известно, что Звезда игры престолов, британская актриса Софи Тернер через 2 месяца после развода завела роман с аристократом - пару застукали за поцелуями в Париже.
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