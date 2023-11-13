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Звезда-балерина Кухар станцевала с мужем на фоне слухов о разводе

Дмитрий Видоменко
13 ноября 2023, 19:53
Звезды украинского балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов станцевали в очередной постановке - на фоне разговоров о проблемах в их браке.
Стоянов, Кухар
Стоянов и Кухар снова станцевали вместе / Instagram

Последние месяцы поклонники супружеской четы звезд украинского балета Екатерины Кухар и Александра Стоянова крайне разволновались по поводу их брака. Однако сейчас супруг показал, что станцевал вместе с женой. Соответствующее видео было опубликовано на официальной странице танцора в Instagram.

А ведь в последнее время Кухар публиковала загадочные фото с другим мужчиной и говорила об изменениях в личной жизни, тогда как Стоянов показывал фото с другой "партнершей".

И при этом супруга преимущественно работала в Киеве, а супруг находился в США, где занимается постановкой балета.

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Но сейчас Стоянов опубликовал видео с их с женой выступления в Лос-Анджелесе ‒ они вместе показали на сцене балет "Белоснежка и семь гномов".

Напомним, ранее Дженнифер Лопес раскрыла секрет своего брака с Беном Аффлеком, который длится уже более года. Это их вторая попытка узаконить отношения - двадцать лет назад они расстались за день до свадьбы.

Также стало известно, что Звезда игры престолов, британская актриса Софи Тернер через 2 месяца после развода завела роман с аристократом - пару застукали за поцелуями в Париже.

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Екатерина Кухар Александр Стоянов новости шоу бизнеса
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