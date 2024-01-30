Леди ин рэд: Дорофеева показала свою женственность в эпатажном платье

Украинская певица Надя Дорофеева значительно сменила имидж, когда стала сольной исполнительницей - в дуэте "Время и Стекло" у нее был подчеркнуто женственный образ, теперь же она предпочитает демонстрировать свою красоту с комфортом.
Впрочем, и по прежним временам артистка, как оказалось, тоже скучает. В своем блоге в Instagram она показала яркий лук, от которого у всех отпала челюсть. Певица нарядилась в ярко-красное платье с откровенным вырезом, который подчеркивал ее бюст. Также она использовала красную помаду, а волосы уложила с мокрым эффектом.
"Девушки, а помните, мы раньше ходили на каблуках? Сейчас это звучит странно, но я прямо помню, если какой-то праздник и ты не на каблуках – то что-то случилось! Ну, к примеру, ты сломала ногу. ... Буду откровенна – иногда все же хочется побыть "леди", потому что это некий мгновенный эффект превращения. И все такие сразу – огооо, вааау!" - призналась Додо и отметила, что она очень кайфонула на фотосессии.
Меж тем певица подчеркнула, что и в свой повседневный, комфортный наряд она вернулась с большим удовольствием. Певица рада, что современные женщины научились любить и принимать себя в любом виде, поэтому привлекательность постепенно начала выходить из зависимости от внешнего вида.
"Так интересно, как все изменилось, и мы начали ценить комфорт, удобство и, наконец, больше принимать себя. Мне это очень нравится", - говорит Дорофеева.
Ранее музыкальный продюсер Елена Мозговая призналась, что была жертвой домашнего насилия со стороны одного из своих мужчин. Своим примером преодоления абьюза в семье она хотела вдохновить читателей на решительные действия.
Также Сергей Притула довел Лесю Никитюк до слез - бывшие коллеги вновь встретились на съемочной площадке, что стало для ведущей сильнейшим потрясением.
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