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Леди ин рэд: Дорофеева показала свою женственность в эпатажном платье

Анна Подгорная
30 января 2024, 04:00
Dorofeeva устроила настоящую жару в новом утонченном образе и с ярким макияжем.
Надя Дорофеева
Надя Дорофеева в красном платье похвасталась женственностью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева значительно сменила имидж, когда стала сольной исполнительницей - в дуэте "Время и Стекло" у нее был подчеркнуто женственный образ, теперь же она предпочитает демонстрировать свою красоту с комфортом.

Впрочем, и по прежним временам артистка, как оказалось, тоже скучает. В своем блоге в Instagram она показала яркий лук, от которого у всех отпала челюсть. Певица нарядилась в ярко-красное платье с откровенным вырезом, который подчеркивал ее бюст. Также она использовала красную помаду, а волосы уложила с мокрым эффектом.

"Девушки, а помните, мы раньше ходили на каблуках? Сейчас это звучит странно, но я прямо помню, если какой-то праздник и ты не на каблуках – то что-то случилось! Ну, к примеру, ты сломала ногу. ... Буду откровенна – иногда все же хочется побыть "леди", потому что это некий мгновенный эффект превращения. И все такие сразу – огооо, вааау!" - призналась Додо и отметила, что она очень кайфонула на фотосессии.

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Меж тем певица подчеркнула, что и в свой повседневный, комфортный наряд она вернулась с большим удовольствием. Певица рада, что современные женщины научились любить и принимать себя в любом виде, поэтому привлекательность постепенно начала выходить из зависимости от внешнего вида.

"Так интересно, как все изменилось, и мы начали ценить комфорт, удобство и, наконец, больше принимать себя. Мне это очень нравится", - говорит Дорофеева.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева в красном платье похвасталась женственностью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее музыкальный продюсер Елена Мозговая призналась, что была жертвой домашнего насилия со стороны одного из своих мужчин. Своим примером преодоления абьюза в семье она хотела вдохновить читателей на решительные действия.

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