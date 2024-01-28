Сергей Притула довел Лесю Никитюк до слез - что случилось

Бывшие коллеги вновь столкнулись на одной съемочной площадке, и не смогли сдержать эмоции.

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Сергей Притула и Леся Никитюк встретились после долгого перерыва / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

5 лет и 5 сезонов развлекательного шоу "Хто зверху?" Леся Никитюк и Сергей Притула провели вместе на экране, как соведущие. Их дуэт действительно имел химию на съемочной площадке, за пределами которой они стали настоящими друзьями.

В 2022 году, с началом полномасштабной войны в Украине, Притула окончательно покинул мир украинского шоу-бизнес, и всецело посвятил себя общественной деятельности, руководству фонда помощи ВСУ и волонтерству. Никитюк продолжила свою карьеру шоувумен.

Недавно она показала на своей странице в Instagram видео, которым довела многих поклонников до слез. На нем Леди Ле вновь воссоединилась с Притулой на съемочной площадке.

Увы, это не значит, что общественный деятель решил вернуться на экраны - Притула пришел поддержать подругу и коллегу на съемках нового шоу. Для Леси это был настоящий сюрприз.

Она разговаривала с кем-то когда заметила, что на площадку вышел Сергей с букетом тюльпанов. Шокированная Никитюк сперва убежала, но затем вернулась и обняла Притулу. В кадре заметно, что глаза у ведущей на мокром месте. Однако на быстро совладала с собой, и глядя на букет от бывшего коллеги поинтересовалась, почему такой маленький. На что Притула шутливо ответил: "200 гривен! Знаешь, губу тоже немного не раскатывай".

Смотрите видео встречи Леси Никитюк и Сергея Притулы после долгого перерыва:

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