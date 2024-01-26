Ведущего "Холостяка" остановили представители военкомата: что было дальше

Украинский ведущий, наиболее известный по романтическим реалити-шоу "Холостяк" и "Холостячка", Григорий Решетник поделился неожиданной новостью.
Как написал телеведущий на своей странице в Instagram, на вокзале ко нему подошли представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки.
"Очень профессионально, интеллигентно и корректно попросили предъявить документы. Затем узнали, но это не изменило процесс проверки", - рассказывает он.
Решетник также добавляет, что представители ТЦК, убедившись, что все документы в норме – пожелали хорошего рабочего дня.
"Я взрослый парень и понимаю, что ситуации бывают разными… я рассказал свою историю. Однако считаю, что мы с уважением должны относиться к закону и тем, кто отвечает за его соблюдение. Ибо это основа! И хотелось бы, чтобы не только простые украинцы жили по законам", - добавляет он.
Напомним, ранее муж блогерши миллионницы Татьяны Пренткович Андрей Гонковский, который под видом волонтерской деятельности выехал вместе с ней отдыхать на Мальдивы, решил оправдаться за свой поступок.
Позже она извинилась за то, что из-за них теперь "будут плохо думать про волонтеров". Блогерша опубликовала пост, в котором посыпает голову пеплом, якобы признавая свою ошибку. Более того, она акцентирует внимание на том, что из-за переноса даты запланированного мероприятия, где должен был выступать ее муж, они решили воспользоваться моментом и провести время с семьей.
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